Hacen descuentos ilegales a profesores coahuilenses por créditos fantasma

Saltillo, Coah.- Maestros de distintos estados adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunciaron que existe un “modus operandi” para descontar dinero de sus nóminas para el pago de supuestos préstamos a diversas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).



Los afectados, que suman unos mil 200 profesores, han interpuesto demandas por fraude en tribunales de diferentes entidades contra empresas como Consupago, Crédito Real, Grupo BLJ, Financiera Fortaleza, Exitus Credit y Opcipres.



“Esta difícil saber cuántos casos hay en Coahuila, porque ese trámite es personal; cada profe decide con qué empresa solicitar el préstamo, vaya, si es que lo solicitan, porque luego resulta que son créditos fantasma, que te empiezan a descontar sin haber solicitado prestado.



“Qué pasa, que el profe entrega datos personales cuando está en proceso de contratar un crédito, pero siempre no… luego se van y se olvidan de la solicitud, y es cuando estas financieras empiezan a descontarles”, dijo una fuente del comité de la Sección 5 de maestros.











Estafan a docentes con créditos fantasma



En Coahuila, el sindicato de la Sección 5 informó que no tienen una cifra exacta de los profesores estafados debido a que no operan directamente con estas financieras.



La representante sindical dice que cuando esto ocurre, los profesores acuden a solicitar el apoyo de la Sección para que les ayude con el reclamo.



Según las demandas reflejadas en los boletines de los juzgados civiles y/o mercantiles de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Edomex, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo, Jalisco y Coahuila, los descuentos vía nómina fueron realizados sin su consentimiento y sin contar con una relación o contrato con la empresa de financiamiento.



Apenas el 6 de agosto, el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, reconoció que en la última quincena los docentes del sistema federalizado tuvieron descuentos no autorizados en sus pagos de hasta 700 pesos, lo que calificó de “acción fraudulenta”.



Los maestros también han presentado comprobantes de sus nóminas, con el descuento aplicado, ante las fiscalías especializadas en combate a la corrupción de las fiscalías generales de cada estado, para solicitar que se identifique a los funcionarios que autorizan los descuentos.



“Si no hay funcionarios involucrados, entonces es una red criminal la que opera las empresas y hackean las nóminas. A mí me dicen que los de financiera Consupago, S.A. de C.V., me prestaron 119 mil pesos, jamás he solicitado ese préstamo, ¿quién recibió ese dinero, quién autorizó el descuento?”, dijo la profesora Joselyn, de Veracruz.