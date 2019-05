Hacen frente común; #TODOSSOMOSAHMSA

A una mega marcha en apoyo a la empresa Altos Hornos de México llamaron las autoridades estatales, municipales y la Iniciativa Privada, pues están en juego 20 mil empleos directos y más de 100 mil indirectos.Esto durante una conferencia de prensa que fue convocada por el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda González, en la cual estuvieron presidente del Sindicato Democrático Nacional, Ismael Leija Escalante; el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López; el alcalde de Frontera, Florencio Siller; la alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala; el alcalde de Castaños, Enrique Soto; la alcaldesa de Sacramento, Yajaira Reyna y el alcalde de Nadadores, Abraham Segundo González.Por parte de la Iniciativa Privada estuvieron presentes Enrique Rivera Gómez, director corporativo de Relaciones Industriales; Gerardo Bortoni, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Marco Antonio Ramón; presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo Zertuche; presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rolando Rivero Ceballos; presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación y Raúl Flores González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.Durante la conferencia, el Secretario del Trabajo, dijo que es muy importante que se realice esta marcha en apoyo a AHMSA, pues es uno de esos motores más grandes que se tiene en el Estado y es una empresa muy importante en toda Latinoamérica.Dijo que el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, está muy preocupado por lo que puede pasar con esta empresa, pues lo que se quiere es dar certeza a los trabajadores al margen de cualquier interés político y poder contribuir a quienes están tomando las decisiones para que midan las consecuencias que se pueden tener al dañar a esta empresa.“Estaremos trabajando de manera conjunta, pues lo que se busca es que esto avance de manera positiva”.“Una cosa es congelar las cuentas y otra es son los puntos legales se deberán tratar con los abogados de Alonso Ancira, nosotros confiamos en el buen juicio de las autoridades federales, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y de quienes llevan este caso”, dijo.Agregó: “Ahorita pensar en una acción en la que se arregle todo en caso de que AHMSA se cierre, pues sería necesario crear otra empresa similar, pues lo que se requiere ahorita es buscar que la empresa siga, ya que hablan de 20 mil familias que se ven afectadas”.“El mensaje es claro, es una sociedad preocupada por lo que pase a una gran empresa que ha transformado una localidad entera, que se vería afectado en caso de que ocurriera el cierre de esta”, señaló.En solidaridad con la fuente de empleo en AHMSA luego de las adversidades que enfrenta, obreros de esta siderúrgica efectuarán esta tarde una marcha que iniciará en el monumento al Ave Fénix y terminará en el crucero de los bulevares Pape y Madero justo donde está situada la estatua conocida popularmente como “rallador de queso”.Juan Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147 del Sindicato Minero Democrático, informó que el evento es organizado por los trabajadores de los diversos departamentos de Altos Hornos de México donde no hay distinción de ideologías política, credos, posición económica, ya que la convocatoria va dirigida a todos los sectores de Monclova-Frontera y demás localidades de la Región Centro.Dijo que la inquietud surgió luego que el lunes anterior el Gobierno Federal congeló las cuentas bancarias de Altos Hornos de México lo que propició mucha alarma entre los trabajadores y no trabajadores de la empresa pues el tema incumbe a todos en general, y no solamente en aquellos que trabajan en la siderúrgica.Recordó que el 30 de junio de 2015 se llevó a cabo una mega marcha en protesta porque el entonces gobierno federal estaba solapando la invasión de acero chino al mercado mexicano con prácticas desleales de comercio al ofrecerlo a precios inferiores a los reales y subsidiado lo que condujo a desplazar la producción mexicana como el caso de AHMSA que resultó severamente afectada.Ahora, añadió, “hay inquietud por la fuente de empleo en Altos Hornos de México, entonces en solidaridad con nuestra fuente de subsistencia y nuestras familias, los trabajadores organizan este evento donde incluso ojala participen familias de las colonias, comerciantes, jóvenes, empresarios y todos los sectores”.“Es para expresar nuestro respaldo a la fuente de empleo, la fuente de nuestras familias y el resto de la población porque en forma directa e indirecta la economía depende en gran parte de Altos Hornos de México”, concluyó.Partidarios del sindicalismo de Napoleón Gómez Urrutia expresaron su desacuerdo a la marcha que esta tarde se llevará a cabo en Monclova a favor de los dirigentes de Altos Hornos de México tras la detención de Alonso Ancira en España. “Lo cierto es que los representantes de las secciones 147 y 288 nunca hicieron alguna marcha o manifestación por las bajas utilidades”, manifestó el dirigente napista, Francisco Morales Tamez.Agregó el napista de la Sección 147 que se trata de una marcha forzada a favor de Alonso Ancira, 2hay muchos problemas y represalias entre los trabajadores de Servicios Monclova, empleados de confianza y sindicalizados, además injusticias laborales, y ahí nadie se preocupa por una marcha”, añadió Morales Tamez.Añadió que los del Sindicato Democrático nunca reclamaron la baja paga de utilidades, “o la violación a nuestro contrato lideres de membrete como ya los conocemos, pero hoy los trabajadores siderúrgicos de esta Sección 147 criticamos esta terrible situación”, mencionó el entrevistado.“Los trabajadores mineros a diario criticamos, denunciamos y nunca o casi nunca sucede algo que permita que haya respeto en nuestros derechos sindicales cosa que la democracia jamás la respetaron los conexos y Relaciones Laborales, y hoy piden apoyo a boca abierta cuando no tenemos los obreros culpa de sus hechos”, añadió el dirigente opositor.“Hoy los trabajadores mineros también estamos indignados por tanta represión de Relaciones Laborales escudándose ante un sindicato no apto”, concluyó.