Hacen historia eventos deportivos; quedará en la memoria

Ciudad de México.- Resumir los últimos 10 años en apenas una decena de sucesos que marcaron la historia reciente de nuestro deporte, es una tarea titánica, casi imposible.



A lo largo del último par de lustros, México vivió momentos tanto sublimes como infames, éxitos como nunca y fracasos inverosímiles, pero sin duda, los siguientes 10 acontecimientos (ordenados cronológicamente) están plasmados en la memoria de los aficionados.



Fírmala Gio 2011

"Rebote que tiene el “Borrego”, buena finta del “Borrego”, ahí el servicio Gío... ¡Fírmala Gio, fírmala, fírmala... Goooooooooooooool!"; no es necesario si quiera decir nada más. Aquella obra de arte quedó plasmada en la memoria de todos los mexicanos, que explotaron con aquel grito de gol que confirmaba la remontada y la victoria en la Final de la Copa Oro ante el acérrimo rival del “Tri”: Estados Unidos.



Oro olímpico

La primera medalla dorada para México en un deporte de conjunto en Juegos Olímpicos llegó gracias al futbol. Aquel 11 de agosto del 2012, el césped sagrado de Wembley fue testigo de lo que es hasta ahora la mayor hazaña en la historia del futbol mexicano.



Ko a Pacquiao

Apenas unos meses después de la hazaña en Wembley, México pudo gritar de nuevo gracias a un triunfo de épicas proporsiones. Juan Manuel Márquez mandó a la lona a Manny Pacquiao con un tremendo KO faltando un segundo para concluir la cuarta pelea entre ambos.



Gol de Moy

Un 26 de mayo del 2013, el día más memorable en la historia reciente del americanismo, y a su vez, el más oscuro en toda la historia del Cruz Azul. La peor cruzazuleada, absurda, increíble, ridícula...indescriptible e inolvidable.



Chilena de Jiménez

Con la clasificación al Mundial en la línea, México no podía con Panamá en la cancha del estadio Azteca, entonces apareció Raúl Jiménez y, como dijo Christian Martinoli, 'anotó un gol de otro partido' para darle esperanza al Tricolor rumbo a Brasil 2014.



Ochoa vs Brasil

Luego de un proceso tan turbio previo a la Copa del Mundo, sólo los más optimistas le daban algún tipo de esperanza a México ante Brasil en su casa. Dicha esperanza tuvo un nombre propio: Francisco Guillermo Ochoa Magaña, quien luego de una sufrida batalla con Jesús Corona por la titularidad en el “Tri”, demostró por qué merecía ser el elegido.



No era penal

Fue en ese mismo Mundial, donde tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos no sólo del futbol, sino también del deporte nacional. México estaba a nada de irse a tiempos extra ante Holanda en Octavos de Final, cuando la tragedia sucedió... No hay más qué decir, salvo que hoy es el día 2010 desde aquel fatídico episodio, y muchos siguen pensando que #NoeraPenal.



Goleada de Chile

El Centenario de la Copa América fue uno de los capítulos más amargos para el futbol mexicano: 0-7 cayó el “Tri” ante Chile en Santa Clara, California, en lo que marcó la segunda peor goleada en la historia de la Selección Mexicana y sembrando todo tipo de dudas sobre Juan Carlos Osorio.



Milagro mexicano

Luego de la gestión de Juan Carlos Osorio en la que México no sólo no levantó ningún trofeo, sino que fue humillado en la Copa América, la Copa Confederaciones y eliminado por Jamaica en Semifinales de la Copa Oro, ni el más optimista pensaba que el “Tri” podría vencer a Alemania en Rusia 2018, entonces vigente Campeón del Mundo, pero México sorprendió a todos y regaló una inolvidable alegría cuando "en el Día del Padre, México le dio en la mad... a

Alemania".



Sorprende Andy Ruiz

Andy Ruiz, un simpático 'gordito' que pensaba ya colgar los guantes ante la falta de oportunidades, sorprendió al mundo al ser el rival de última hora de Anthony Joshua, lograr noquearlo y así convertirse en el primer mexicano Campeón Mundial de Peso Completo, en una noche de las más inusitadas en la historia del boxeo.