Hacen rendir agua para lavarse las manos; 44 millones padecen escasez

"Aquí regularmente no tenemos agua, es una constante, nosotros compramos de dos a tres pipas a la semana que cuestan, cada una, mil 500 pesos, gastamos tres mil pesos semanales para abastecernos de agua en el edificio, pero, además, nos llegan cobros de hasta 600 o más pesos por el servicio de agua por departamento, por la clasificación de la manzana donde estamos ubicados, entonces, no tenemos agua, pero sí nos la cobran y, además, terminamos gastando 12 mil pesos mensuales para abastecernos con pipas”, platicó Rocío Ramírez, vecina de la colonia San Rafael.

"En Chihuahua, donde están prohibidos los pozos, hay muchos ilegales, y un empresario concentra más del 40 por ciento. En Aguascalientes, el exgobernador Carlos Lozano tiene un pozo para abastecer su rancho, mientras las comunidades cercanas no tienen”, comentó, Lucía Vergara, coordinadora multimedia de MCCI.

Además de la sana distancia, la principal; sin embargo,para cumplir con dicha medida.Con la convocatoria para que la población se quede en casa el, será más complicado que las familias puedan cumplir con la higiene necesaria ante la pandemia.La Comisión Nacional del Agua () adelantó que habría unadebido a las pocas lluvias registradas, a lo que se suma el hecho de que en algunas zonas del país regularmente no reciben el vital líquido.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que 89 por ciento de la población cuenta con sistema de drenaje, pero eso no es una garantía de que cuente con abasto diario de agua.Señala que en el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua, lo que se refleja en varias alcaldías, como Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc y Coyoacán, además de que apenas hace dos semanas la Conagua y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México () informó sobre el mantenimiento de 10 pozos del Plan de Acción Inmediata en la zona norte para incrementar el suministro de agua en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, así como en las colonias marginadas de las demarcaciones de Coyoacán y Cuajimalpa donde también existen constantes denuncias por la falta de agua.Entre la Ciudad de México y el Estado de México, una de las regiones con menor disponibilidad de agua, se concentran hasta el momento 649 casos confirmados de Covid-19.Para cumplir con el lavado de manos y la higiene básica, losCarlos Suárez, quien habita en la colonia Reforma Política, en Iztapalapa, indicó que ellos, pero no pueden costearlas constantemente, por lo que es difícil el lavado de manos.En Clavería, en Azcapotzalco, Isela González señaló que el problema por la falta de agua los obliga a adquirir pipas de manera constante, pero en su caso indicó que es más costoso, porque no puede prorratear el gasto como sucede en un condominio, ya que vive en casa propia, “entonces los mil 500 de la pipa los tengo que asumir yo. Al año he llegado a pagar más de 50 mil pesos por pipas”.Los entrevistados coincidieron: “¿Cómo vamos a cumplir con el lavado de manos constante ante el coronavirus, si desde hace tiempo no tenemos agua?”, dijo Rocío.De acuerdo con, 44 millones de mexicanos no tienen acceso al agua para cumplir con los criterios para lavarse las manos durante los 20 segundos recomendados.Mientras que, lo que incluiría su higiene, que en el periodo actual de contingencia por el Covid-19 implica una medida de sanidad, las concesiones para el uso del agua se concentran en algunos empresarios, señaló.A través de una investigación realizada sobre Los explotadores del agua, MCCI refiere que existe una concentración de los permisos, tanto para uso urbano como agrícola, entre otros, que permite que algunos se abastezcan.Añadió que en el Estado de México hay pozos de uso agrícola que se utilizan para uso comercial: “la venden en pipas”. Además, mencionó que Casas GEO tiene pozos para uso agrícola, aunque son viviendas.