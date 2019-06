Hacienda ajusta estímulo fiscal para gasolinas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer los porcentajes y los montos de estímulos fiscales, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicables a las gasolinas del 22 al 28 de junio.En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) precisa que para la gasolina menor a 92 octanos (tipo Magna) el estímulo será de 10.83 por ciento, dato menor al 15.01 por ciento anunciado la semana previa.En tanto, para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles (tipo Premium) se mantiene sin estímulo; mientras que para el diésel será de 9.58 por ciento, por debajo del 12.90 por ciento previo.A su vez, el monto de los estímulos fiscales será de 0.52 centavos por litro en la gasolina menor a 92 octanos, dato que está por debajo de los 0.72 centavos de la semana anterior y el monto para el diésel será de 0.50 centavos, cifra menor respecto al 0.68 centavos de la semana pasada.En tanto, elimina el estímulo a la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles, destaca el documento.Con dichos ajustes, las cuotas (peso/litro) para la gasolina menor a 92 octanos es de 4.28 pesos por litro, para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles de 4.06 pesos y para el diésel de 4.77 pesos por litro.La SHCP también publicó los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza del país, correspondientes para la próxima semana.