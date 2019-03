Hacienda analiza hacer ajustes al presupuesto 2019

El gobierno federal analiza hacer ajustes al presupuesto de 2019, en particular al gasto corriente, pero no cambiará el superávit primario y la inversión pública, aseguró el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.Entrevistado tras participar en un foro sobre Inclusión Financiera, organizado por la Embajada Británica y Santander México, el funcionario federal comentó que el presupuesto siempre se ajusta considerando la dinámica económica y los ingresos.“El presupuesto es eso, el término en español me gusta porque asume que se van a dar ciertas dinámicas en las finanzas públicas, siempre se están haciendo ajustes en el gasto a partir, tanto de la evolución de la economía como de los ingresos”, indicó.Refirió que la economía a nivel global muestra una desaceleración, sobre todo en la economía China, además de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y ese país asiático.“Por eso nosotros tenemos que estar cuidadosos”, porque un monto importante de la economía es el gasto público, que representa el 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)”, dijo, al rechazar que se sacrificará la inversión.“Las dos cosas que no vamos a cambiar: primero, el superávit primario y segundo, la inversión pública. En el país la inversión pública ha venido cayendo a lo largo de los años, no podemos permitirlo, nosotros vamos asegurarnos de que se revierta”, comentó.Al afirmar que se cuidará la disciplina fiscal, comentó también que siempre hay espacio para hacer ajustes y el país “nunca ha fallado” en su meta fiscal y ninguna administración.Respecto a la propuesta de apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), el subsecretario comentó que se tiene una estrategia en dos partes, una relacionada con que la petrolera invierta más para recuperar la plataforma de producción, que es un tema de mediano y largo plazo.El segundo tema, abundó, es la manera de enfrentar los vencimientos inmediatos que tiene de bonos en el próximo año. “Nosotros estamos trabajando en ambas partes, el apoyo de se refiere a esta última"; las nuevas medidas se presentarán a más tardar en dos semanas, afirmó.