Hacienda anuncia estímulo fiscal para gasolina Premium

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció este viernes un estímulo fiscal a la gasolina Premium, del 23 al 29 de marzo, el cual será de 10.22 por ciento, lo que equivale a 41.15 centavos por litro.En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señaló que para la gasolina Magna el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) será de 27.96 por ciento, es decir, 1.34 pesos por litro.La dependencia federal aclaró que con este estímulo, los usuarios de transporte que adquieren gasolina Magna pagarán sólo 3.465 pesos por litro por lo que se refiere a este impuesto.Además, Hacienda dio a conocer que el diésel tendrá un estímulo fiscal de 27.01 por ciento o mil 426 pesos por litro.La semana pasada, la Secretaría de Hacienda modificó el mecanismo con el que se fija el estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los mismos, con el objetivo de que los precios de los combustibles no aumenten en términos reales.Indicó que lo anterior, para desvincularlo de elementos que no son determinados por el gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo, que es que los precios al público no aumenten en términos reales.La dependencia federal dijo que la fórmula que se había empleado para determinar el estímulo consideraba estimaciones de los precios al mayoreo compuestos por las referencias internacionales, el ajuste de calidad, los costos de almacenamiento y la logística e impuestos.“El objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el gobierno de México”, indicó la semana previa.