Hacienda busca que la Magna se abarate

En un intento por que la gasolina Magna tenga un menor precio para el consumidor, la Secretaría de Hacienda anunció un alza al estímulo al IEPS de 1.95 a 15.75%, es decir, se pagará 4.054 pesos por litro y no la cuota total para 2019 de 4.804 pesos.Así, la reducción al IEPS de la gasolina Magna es de 75 centavos, aunque al final el expendedor es quien determina sus precios y se sabrá si reflejará esta disminución en la semana del 16 al 22 de marzo.Según el acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), Hacienda anunció que en cuanto al diésel, se designará un estímulo fiscal de 30.72%, mayor al 19.51% de la semana anterior, con lo que los autotransportistas no pagarán la cuota de IEPS vigente completa sino 3.658 pesos por litro, es decir, 1.622 pesos menos.Mientras tanto, la gasolina Premium continúa sin estímulo fiscal. Al ser de 0%, el consumidor pagará completa la cuota de IEPS vigente en 2019 que es de 4.06 pesos por litro. La gasolina Premium acumulará 20 semanas al hilo sin estímulo fiscal.Esta semana, Hacienda modificó el esquema con el que se fijaba el estímulo al IEPS, desvinculándolo de elementos que no permitían mejores precios al público.La dependencia explicó que la fórmula que se había empleado para determinar el estímulo consideraba estimaciones de los precios al mayoreo, compuestos por las referencias internacionales, el ajuste de calidad, los costos de almacenamiento, la logística e impuestos; y por el otro, del margen de las estaciones que venden al menudeo.“El objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles. Por lo anterior, a partir de este lunes 11 de marzo el esquema de determinación del estímulo considerará los precios al mayoreo en lugar de los precios a los usuarios finales”, indicó.