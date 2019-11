Hacienda denuncia a Ruíz Esparza y OHL por corrupción

Ciudad de México.- El exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza fue denunciado por corrupción por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía General de la República (FGR), según el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.



La empresa española OHL también ha sido denunciada ante la FGR y se han presentado cargos contra un "dirigente sindical", a quien se le investigó una "red de corrupción usando recursos públicos de (una) paraestatal en beneficio del dirigente y su familia (esposa, hijos, nueras, yernos, cuñados y sobrinos)", expone un documento de Nieto Castillo.



La descripción de ilícitos y actores podría corresponder al exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps y se señalan "movimientos sospechosos" por más de 309 millones de pesos a familiares. El informe expone que "se han presentado denuncias" ante la PGR.



Gerardo Ruiz Esparza es una figura próxima al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien acompañó en el servicio público desde el gobierno del Estado de México.



En entrevista en el Senado con la periodista Claudia Flores para Televisa, Nieto aceptó que un caso de "corrupción carretera", que reporta en un documento titulado informe Casa limpia, corresponde a una denuncia presentada contra Ruiz Esparza. "Se han presentado dos denuncias, hasta este momento, ante la Fiscalía General de la República, relacionadas con servidores públicos y con empresas vinculadas con el sector carretero".



Se le preguntó al titular de la UIF si confirma que se investiga a Ruiz Esparza y a OHL, una da las más favorecidas en el otorgamiento de contratos en la SCT.



La respuesta a la televisión fue un “bueno, sí”, luego de una reunión privada con las comisiones senatoriales de Comunicaciones y Transportes y de Justicia, ambas presididas por Morena.



El documento Casa limpia que preparó Nieto fue entregado al presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, e incluye diversas acciones de combate a la corrupción política y a la comisión de delitos como el robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada y factureras, así como narcotráfico.



Investigaciones sin avances. Antes, en El Colegio de México, en una exposición en un seminario, Nieto Castillo aseguró que las investigaciones por lavado de dinero contra el exministro Eduardo Medina Mora y el exlíder del sindicato de Pemex Carlos Romero Deschamps "no han avanzado".



Dijo que "a mí me gustaría que avanzaran más", ya que "se quiere combatir la impunidad y que en los casos que llegan a sentencia en los tribunales sean éstos los que determinen la culpabilidad de los imputados".



Señaló que "hay cosas que no han avanzado y que a mí me gustaría que avanzaran más. Por ejemplo, las denuncias contra Medina Mora y Romero Deschamps".



Durante el seminario en El Colegio de México, Nieto Castillo consideró que se requiere "mayor coordinación" con la FGR para obtener los resultados esperados en el combate a la corrupción. Dijo que la UIF no ha dejado que ninguna carpeta de investigación se cierre.



Explicó que "estamos viendo una dinámica distinta; es la primera vez que tenemos una fiscalía autónoma. Yo creo que los casos de la Fiscalía se están viendo, ahí está Rosario Robles, (Juan) Collado, (Emilio) Lozoya".



Señaló que su oficina trabaja casos desde 2009, ya que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita prescribe a los 10 años.



“Nosotros estamos trabajando temas de 2009 para acá para evitar que se vaya corriendo más tiempo y lo importante es que hay una buena relación con todas las áreas de la Fiscalía General de la República. Insisto, la Fiscalía Anticorrupción es un lugar privilegiado en donde se puede ayudar mucho”, apuntó.