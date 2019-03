Hacienda promete bajarán precios de gasolinas y diésel

La Secretaría de Hacienda informó que debido a una modificación en el mecanismo para determinar el estímulo vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y al diésel, los precios de los combustibles disminuirán.En un comunicado, la dependencia indicó que con base en el nuevo esquema, los estímulos aplicables los días 12 al 15 de marzo aumentarán de 9.4 a 32 centavos por litro para la gasolina menor a 92 octanos (Magna) y de 1.030 a 1.404 pesos por litro para el diésel, beneficio que deberá reflejarse en menores precios al mayoreo en el monto del estímulo adicional, en promedio.“Si los márgenes de las estaciones de servicio no cambian o regresan a los niveles previos, los precios al público disminuirán en un monto igual o superior al estímulo adicional de esta semana”, señaló.La secretaría detalló que el objetivo del estímulo es proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el Gobierno de México, por lo que a partir del lunes 11 de marzo de 2019, el esquema de determinación del estímulo considerará los precios al mayoreo en lugar de los precios a los usuarios finales.Explicó que la modificación del mecanismo, con el que se fija el estímulo al IEPS aplicable a combustibles, es para desvincularlo de elementos que no son determinados por el gobierno y cuya evolución puede afectar el cumplimiento de su objetivo: que los precios al público no aumenten en términos reales.La fórmula que se había empleado para determinar el estímulo consideraba estimaciones de, por un lado, los precios al mayoreo, compuestos por las referencias internacionales, el ajuste de calidad, los costos de almacenamiento, la logística e impuestos; y por el otro, del margen de las estaciones que venden al menudeo. Así, la suma de ambos factores resultaba en los precios al público.Estos márgenes son determinados libremente por las empresas del sector y se estimaban con base en información que diariamente publica la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por un análisis de la evolución de los márgenes y de los precios a los consumidores, revelando dos patrones, lo que ha motivado el cambio en el esquema:1. Los márgenes aumentaron durante la segunda mitad de 2018, sin una explicación de mercado clara. Entre el primer bimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019, los márgenes estimados crecieron 59.5 por ciento para la gasolina menor a 92 octanos, 110.7 por ciento para la gasolina mayor o igual a 92 octanos y 18 por ciento para el diésel.2. Al incrementarse los precios al mayoreo se activan los estímulos para lograr su disminución; sin embargo, los precios al público no lo hacen con la misma velocidad ni en la misma proporción. De esta manera, el beneficio del estímulo no es transmitido en su totalidad a los consumidores finales.