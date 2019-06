Hacienda retrasa fallo sobre licitación de medicamentos

La Secretaría de Hacienda suspendió en dos ocasiones la Junta de Aclaraciones por lo que se incumplirá con el plazo fijado para dar el fallo, programado para el 20 de junio, sobre las empresas que participaron y se adjudicaron las 3 mil 219 claves de medicamentos, insumos y material de curación durante la licitación pública internacional, en la que se invertirá un presupuesto de 17 mil millones de pesos.Será ahora el 21 de junio cuando se dé a conocer el fallo de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica con Reducción de Plazos Bajo las Modalidades de Ofertas Subsecuentes de Descuento y Precios Máximos de Referencia, LA-012000991-E82-2019 que, de acuerdo a los participantes, resulta cuestionable debido a que se pretende abrir el mercado a laboratorios de China y de la India, que venden a bajo costo.Además, por esta cancelación se posterga un día más la firma de contratos, planeada dentro de los siguientes 15 días naturales, de acuerdo con los representantes de diferentes laboratorios y de la industria, que consideraron se verán muy apretados en tiempos para cumplir con la distribución de medicinas e insumos.Un punto de discusión reiterativo fue la intención del gobierno federal de abrirse el mercado asiático, lo que se traducirá en desempleo entre los más de 28 mil 087 proveedores, es decir, se está poniendo en peligro 140 mil 435 empleos formales, directos e indirectos.Las empresas que acudieron informaron que podrían impugnar todo el proceso de licitación por incumplir con los tratados internacionales, competencia desleal, además de que jamás se convocó a una licitación nacional que, de conformidad al artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, daría legalidad a abrir una internacional.Advirtieron que no se incluyó como parte de los requisitos la obligación que existe desde hace cinco años de presentar un certificado de buenas prácticas de manufactura, contar con los permiso de la Cofepris y los documentos de validación de calidad y eficacia.La fecha del fallo del viernes 21 de junio dependerá de que este miércoles se cumpla con el compromiso de dar puntual respuesta a las más de mil 400 dudas emitidas por la industria farmacéutica, entre las que se encuentran las empresas vetadas Grupo Fármacos Especializados, S.A de C.V; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y MAYPO.Los fabricantes determinaron informar que ya emitieron a sus países Francia, Alemania, Suiza, para que intercedan ante Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la convocatoria de licitación LA-012000991-E82-2019, publicada el pasado 5 de junio y otorguen certeza jurídica de las empresas establecidas respecto a la firma de contratos y del pago puntual ya que hay demoras aún de las pasadas administraciones.En una sala se encuentran trabajando, hasta la madrugada, integrantes de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad de la Secretaría de Salud para responder a los cuestionamientos dados a conocer en las bases de la preconvocatoria.Mónica Aimée Osante Ramos, subdirectora de Aquisiciones de Insumos Médicos y designada por la Secretaría de Salud como convocante de la polémica licitación, en la que más de 155 participantes manifestaron dudas y sugirieron su cancelación, firmó las dos actas de suspensión de la Junta de Aclaraciones, prevista a efectuarse a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, con lo que la nueva cita es este miércoles bajo el argumento que aún no han terminado el proceso de respuesta.Los participantes, en punto de las cinco de la tarde, fueron informados que trabajaron toda la noche para poder responder cada una de las preguntas y que harán este martes un esfuerzo adicional para ya no postergar más días.“Derivado del número de solicitudes de aclaración recibida y toda vez que aún no se han terminado de responder de conformidad con el artículo 46, fracción II, primer párrafo, del reglamento de la ley, se suspende la reunión, para reanudarla el miércoles a las 17:00 horas”, de acuerdo con el acta.Los productos se entregarán en siete almacenes del IMSS, en uno del ISSSTE, ubicado en la zona metropolitana del Valle de México y, en la sede de Laboratorios y Reactivos de México en Cuautiltán Izcalli, Estado de México.El artículo 43 de la Ley de Adquisiciones establece que “tratándose de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados, el plazo entre la publicación de la convocatoria a la licitación pública y el acto de presentación y apertura de proposiciones, no podrá ser inferior a cuarenta días naturales, salvo en los casos de urgencia debidamente justificados por el titular del área requirente y autorizados por el titular del área contratante, en los cuales podrá reducirse a no menos de diez días naturales, conforme a las disposiciones de los Tratados y al penúltimo párrafo del artículo 32 de la ley”.De modo que el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá celebrarse como mínimo el día cuarenta y uno u once según corresponda, o al día siguiente hábil, en caso de que los mismos fueran inhábiles.