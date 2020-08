Hackean cuentas y roban sueldos de trabajadores en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El banco mexicano Banorte registraba fallas en todos sus servicios durante la tarde del viernes en todo el territorio mexicano, incluyendo a cientos de saltillenses, muchos de los cuales perdieron el depósito de su quincena a manos de hackers, quienes vaciaron las cuentas de obreros y empleados.



Los reportes comenzaron desde las 10:00 horas, cuando en redes sociales muchos cuentahabientes denunciaron problemas al tratar de retirar su dinero de la quincena en cajeros automáticos o realizar movimientos mediante la aplicación móvil, pero cientos de fraudes se habían consumado ya para esa hora.



“Estoy muy indignado porque la empresa me depositó, pero por alguna razón no me aparece el dinero en la tarjeta. Necesito el dinero para pagar los abonos y cuando iba a disponer de ese dinero no pude, porque la cuenta está en ceros”, narró Armando, empleado de una tienda.



Así como Armando, decenas de saltillenses intentaron contactarse con el banco, pero las líneas estaban ocupadas. En el mejor de los casos, quienes fueron atendidos obtuvieron como respuesta que debían acudir personalmente con algún ejecutivo de cuenta en cualquier sucursal.



Otros intentaron buscar opciones diferentes, pero las oficinas de Condusef están cerradas en la ciudad de Saltillo.







‘En banco se lavaron las manos’



Luego de los reportes de fallas en los servicios de Banorte durante la tarde de ayer, donde decenas de usuarios habrán sido despojados de sus recursos, el banco se limitó a informar mediante redes sociales que trataban de normalizar el servicio a la brevedad.



Otros usuarios de la banca de BBVA señalaron haber sido también víctimas de hackeo. Algunos usuarios con cargos no reconocidos en tarjetas de crédito y otros recibieron notificaciones para anunciarles el depósito del pago de su sueldo, pero otra en cuestión de segundos informándoles del retiro de su dinero.



Muchos se alarmaron, pues en un soplo fueron despojados de sus salarios.



“Me llegó un ingreso por parte de la empresa donde trabajo, pero en cuestión de segundos, como por arte de magia, retiraron el dinero de mi cuenta y en el banco ya se lavaron las manos diciendo que había sido yo”, denunció Iván, afectado de esta institución. “No se vale, porque ahora mi cuenta está en ceros y nadie sabe a dónde fue a parar mi dinero”, denunció.