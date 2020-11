Hackean redes sociales de artista visual de Saltillo para pedir imágenes íntimas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ayer por la tarde, la artista visual Natalia Blanco dio a conocer que junto a la académica Ana Isabel Pérez-Gavilán, fueron víctimas de un hackeo en sus cuentas de Facebook para pedir fotos íntimas a colegas y amigas con la excusa de un proyecto de concientización sobre el cáncer de mama.



La pintora señaló que el pasado lunes recibió un mensaje desde las redes sociales de Pérez-Gavilán en el que se le invitaba a participar en dicho proyecto, a lo que le pidieron su Facebook y celular, información que dio, pero que le levantó sospechas debido a que una hora después ya no pudo acceder a su cuenta, la cual comenzó a replicar el mensaje.



“Se robaron mi identidad”, señaló Blanco a Zócalo y agregó que “nomás le mandan el mensaje a mujeres y les están pidiendo fotografías íntimas con el cuerpo desnudo y, a otras, fotografías eróticas. A mí lo que me da mucho coraje es que estén haciendo uso de mi nombre, mi persona”.







Blanco está preocupada ya que por su trabajo artístico y de activismo feminista, sus contactos accedan a dar las imágenes.



“Nosotras nos dedicamos a hacer activisimo o cosas sociales en pro de la mujer, obviamente las chicas sí creen que es verdad”, apuntó la artista.



Esta misma forma de hackeo ya ha sido denunciada en la Ciudad de México, Jalisco y Colima desde principios de año.



Blanco, quien ya se puso en contacto con la Policía Cibernética para denunciar, busca que su cuenta sea eliminada. “Lo que me da coraje y por lo que quiero que tumben mi cuenta es porque están pidiendo fotografías íntimas a chicas”, dijo.