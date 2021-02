Hackers intentaron envenenar el agua en una ciudad de Florida

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando se habla de hackers generalmente se piensa en personas u organizaciones que quieren infectar dispositivos para robar la información y el dinero de empresas y usuarios de internet. Sin embargo, los especialistas en ciberseguridad llevan años advirtiendo que la digitalización de los servicios públicos podría llevar a ataques masivos y muy peligrosos tal como estuvo a punto de suceder en Florida donde se detectó un intento por envenenar el agua.



De acuerdo con Reuters y el Tampa Bay Times, el FBI (Buró Federal de Investigaciones) está investigando un intento de un individuo o grupo de hackers de envenenar el suministro de agua de la ciudad Oldsmar, Florida, en Estados Unidos.



Según lo informado por funcionarios de dicha comunidad ubicada a unos 25 minutos al norte de Tampa, alguien obtuvo acceso no autorizado a una de las computadoras en la planta de tratamiento de agua de la ciudad el viernes pasado por la tarde.



Las autoridades detectaron el intento de ataque gracias a un empleado que estaba monitoreando la estación remotamente y vio al hacker tomar el cursor de la computadora y entrar en el software que controla la composición química del suministro de agua de la ciudad.



Lo que buscaron hacer los ciberdelincuentes fue aumentar la concentración de hidróxido de sodio de 100 partes por millón a 11 mil 100 partes por millón. Dicho químico se utiliza en pequeñas cantidades para regular la acidez del agua, pero si se aplica en mayor volumen es corrosivo para los seres humanos.



Afortunadamente el empleado que vio el cambio revirtió inmediatamente la concentración de hidróxido de sodio a los niveles normales.



El problema es que quienquiera que estuviera detrás de la intrusión de cambio de fórmula fue capaz de utilizar el equipo porque estaba configurado para el acceso remoto con la intención de poder resolver un posible problema a la distancia y de la manera más rápida.



Los habitantes no tienen de qué preocuparse



Respecto al riesgo que este ataque representó para los habitantes de la ciudad, las autoridades aseguraron que, incluso si el trabajador no hubiera estado allí para deshacer las acciones de los hackers, habría tomado más de un día antes de que el líquido modificado llegara al suministro de agua potable.



También aseguraron que cuentan con otros puntos de seguridad para detectar si el nivel de pH del agua cambia drásticamente. "En ningún momento hubo un efecto adverso significativo en el agua que se estaba tratando", dijo el sheriff del condado de Pinellas, Bob Gualtieri. E hizo énfasis en que la población nunca estuvo en peligro.



Hasta ahora, ni el FBI y las autoridades locales no han hecho ningún arresto, aunque dieron a conocer que tienen varias pistas para llegar a los culpables. También afirmaron que, por el momento, no está claro si el ataque se originó fuera de los Estados Unidos.



Vale la pena señalar que Estados Unidos ya ha tenido que lidiar con importantes ataques que tienen en la mira a las instituciones gubernamentales. En 2020 se dio a conocer el caso Hack SolarWinds un gran ciberataque, al parecer proveniente de un grupo respaldado por un gobierno extranjero, que afectó a más de 18 mil organizaciones en todo el mundo, incluidas varios departamentos del gobierno federal de los Estados Unidos, lo que provocó una serie de violaciones de datos. Ante ese tipo de situaciones el Plan de Ayuda Covid-19 del Presidente Biden aprobó recientemente 10 mil millones de dólares para mejorar la preparación para la ciberseguridad del país pues se prevé que este tipo de ataques sigan aumentando en todo el mundo.