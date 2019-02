‘Hagamos el compromiso de acabar con la corrupción’, AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con miembros del Consejo Coordinación Empresarial a acabar con la pobreza y a que haya inversión para que el país pueda crecer al cuatro por ciento, pero a cambio propuso “acabar con la corrupción”.Desde luego le tomo la palabra (a Carlos Salazar Lomelín, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial) en sus dos propuestas y agrego una, él plantea que hagamos el compromiso, primero, de que haya inversión para crecer al cuatro por ciento, de acuerdo, trato hecho. Dos, hacer el compromiso para acabar con la pobreza en el sexenio, trato hecho”, comentó el presidente.Como sé que va a coincidir conmigo, le hago una propuesta; no puede ser que él haga dos y yo no haga ninguna. Una sola propuesta para Carlos y para todos, que hagamos el compromiso de acabar con la corrupción”, agregó el mandatario.Al participar en la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, el mandatario se dijo “muy contento y satisfecho” por la elección de Carlos Salazar Lomelín como presidente de dicho organismo.Les felicito, conozco a Carlos desde hace 20 años y por eso puedo decir que es un hombre honesto, una gente íntegra”, resaltó.Destacó el aporte de los empresarios en el incremento al salario mínimo, pero debe considerarse que la recuperación de su poder adquisitivo es imposible de la noche a la mañana, por lo que en ese proceso es necesario mantener y no afectar las finanzas y la operatividad de las empresas.Enfatizó que su gobierno está a favor de la apertura económica y financiera, pero consideró ideal la inversión de capital nacional en proyectos como el Tren Maya y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec.También advirtió que afectar la economía de las empresas es afectar la economía del país, por lo que para lograr un crecimiento óptimo de México es de gran importancia el aporte del sector privado.