‘Hagamos un trío’: la propuesta de Miley Cyrus a Shawn Mendes y Camila Cabello

En su cuenta de TikTok,Cyrus. En la sección de comentarios,como: "Hagan una colaboración". Sin embargo,, quien escribió: "Hagamos un trío".Posteriormente,: "Un trío de armonías (o una armonía de tres) obviamente, Shawn. Sucio animal", en un claro tono de broma, más que nada para quien lo haya interpretado en doble sentido.El clip, que cuenta con casi 2 millones de likes y más de 30 mil reacciones textuales, muestra a la pareja de artistas pop realizar un breve cover del tema lanzado en 2009 que formó parte del soundtrack de: la película, del mismo año.. El año pasado se unieron para cantar "Islands in the Stream" en la gala MusiCares para honrar a la icónica Dolly Parton. Días después interpretaron el éxito de Shawn Mendes: "In My Blood", en la 61 entrega de los Grammy.Los fanáticos también, lo que sin duda haría felices a más de uno. Por el momento, en su más reciente producción discográfica, Cyrus colaboró con Joan Jett, Billy Idol y Dua Lipa.Con información de Milenio