‘Hagan todo lo posible por el clima’, pide Greta Thunberg a UE

La víspera de una cumbre en Bruselas, la activista ecologista sueca Greta Thunberg pidió el miércoles a los dirigentes europeos, y al presidente francés Emmanuel Macron en particular, a "hacer todo lo posible" para mejorar el nuevo objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.En una entrevista con la AFP, la adolescente de 17 años exhortó a Macron a "asumir sus responsabilidades" en la lucha contra el cambio climático y a cumplir su "promesa" de estar a la vanguardia del asunto."Nada de lo que se ha propuesto o desarrollado va en línea con lo que nos dice la ciencia", afirmó la líder sueca del movimiento "Fridays for Future" en una entrevista realizada a distancia, en la que participaba también la joven militante alemana Luisa Neubauer desde Berlín.La Comisión Europea propuso a mediados de septiembre buscar una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en 2030 con respecto al nivel de 1990, frente un objetivo actualmente fijado a -40%, para alcanzar la "neutralidad carbono" en 2050. El Parlamento europeo reclamó una reducción de al menos un 60%."Les pedimos que hagan todo lo posible, lo que puedan", declaró Greta Thunberg a la AFP, a la vez que rechazó sugerir un objetivo, ya que "no hay cifra mágica ni fecha mágica".La joven sueca instó a "establecer presupuestos de carbono anuales y vinculantes que se apliquen ahora, no solo en 2030 y 2050".Los jefes de Estado y de gobierno no deberán decidir antes de su próximo encuentro el 10 y 11 de diciembre."Probablemente podríamos pasar el día discutiendo sobre los que bloquean, pero en este momento no hay ningún dirigente en Europa que presione sobre este tema", lamentó Luisa Neubauer. "Nadie actúa a un nivel ni siquiera cercano al necesario", insistió Greta Thunberg.Las dos activistas instaron a Emmanuel Macron a implicarse más. "Tiene una posibilidad increíble y una responsabilidad que asumir. Si gente como él no la asume, si incluso países como Francia no asumen esta responsabilidad, ¿cómo se puede esperar que países como China e India cumplan sus compromisos?", continuó la iniciadora en 2018 del movimiento de huelga de la juventud por el clima."Hay que mirar en su conjunto, nunca se toma en cuenta la visión de conjunto", afirmó.Greta Thunberg pidió a los estadounidenses votar por el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. "Cuando se trata de Trump, creo que va más allá de la política, es una cuestión de derechos fundamentales", argumentó."Por supuesto que Joe Biden está lejos de hacer lo suficiente", pero con Trump, "hay límites", aseveró.Con información de Excélsior