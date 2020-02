Hair Love, el entrañable corto del que debemos hablar

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ya sabemos quiénes fueron los triunfadores de los premios Oscar 2020 y seguramente, ya agendaste las películas que debes ver para ponerte al día con los que se llevaron estatuilla, pero hay una categoría que tiene pocos reflectores y que particularmente fue la que más me interesó porque el filme que ganó lleva un mensaje poderosísimo: Me refiero a Hair Love, que ganó a mejor corto animado.



El corto, dirigido por Matthew A. Cherry, nos habla de un hombre que tiene que ayudar por primera vez a peinarse a su hija, una tarea que no es tan fácil como pensaba.



Hair Love nació como una campaña de la plataforma de crowdfunding, Kickstarter. Su objetivo era recaudar 75 mil dólares, pero gustó tanto que recaudó 284 mil dólares y de ahí llegó a proyectarse en cines junto a “Angry Birds 2: La película”.



Si aún no lo has visto aquí te lo dejo completito.