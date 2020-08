Haití reabre las escuelas aplicando protocolos contra la Covid-19

Escuchar Nota

La reapertura es parcial y solo concierne a los alumnos de cursos que se preparan para los exámenes para pasar de ciclo, como el noveno grado de educación básica, el cuarto de secundaria y el terminal, el último antes del acceso a la universidad.El resto de cursos se reincorporarán a partir del próximo lunes, paraDebido a que la reapertura es parcial, este lunes no había muchos estudiantes en las calles del área metropolitana de la capital, y muy pocos de ellos llevaban mascarillas por las calles, aunque sí se las ponían dentro de los recintos educativos.Este nuevo año escolar se ha visto abruptamente alterado en: los alumnos perdieron tres meses de clase por las protestas multitudinarias que se produjeron entre septiembre y noviembre de 2019 y después se volvieron a cerrar las escuelas el 19 de marzo, al detectarse los primeros contagios de coronavirus en el país.La reapertura de las escuelas se produce en el marco del plan de reactivación de la economía que ha puesto en marcha el Gobierno, dado que la pandemia no ha sido tan grave en Haití como en otros países de la región.En Haití,, las autoridades no han llegado a plantearse la educación virtual, que no es una opción debido a la mala calidad de las infraestructuras de telecomunicaciones.Haití reabre las escuelas aplicando protocolos contra la Covid-19Para prevenir los contagios en las clases, elha establecido un protocolo sanitario que los profesores y estudiantes deben respetar.Los responsables de las escuelas deben limpiar las instalaciones, especialmente con agua clorada, y deben instalar fuentes con agua y jabón para el lavado de manos, en el caso de las escuelas que carecen de agua potable.El protocolo sanitario recomienda el uso de mascarillas y viseras, así como el respeto de una distancia física de un metro entre los estudiantes y entre los estudiantes y los profesores.Los recreos se harán de forma secuencial, ya sea por grupos o por clases, y también se ha previsto la atención médica y psicológica de los alumnos.Coincidiendo con la reapertura de las escuelas, decenas de maestros se manifestaron este lunes ene y en varias capitales provinciales para exigir mejores condiciones de trabajo.