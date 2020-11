Halla ASF desfalco de 74.2 mdp en programa nacional de inglés

Escuchar Nota

"Compañeros fantasmas que iban a cobrar. ¡No es posible! No es posible en verdad. Es un insulto. Había compañeros, lo sé de viva voz, sin internet en su casa y veían la manera de hacer llegar las evidencias", expresó.

"Hay presupuesto, pero no sabemos qué pasa. No nos reconocen como maestros, sino que nos reconocen como asesores externos especializados. Las reglas de operaciones especifican que día laborado, es día pagado, no nos pagan días festivos, vacaciones, y las reglas de operación le brindan el poder al Estado de contratar como quiera, de la forma que quiera y pagar de la forma que se le dé la gana", expuso en entrevista.

"Una maestra estaba embarazada y acaba de tener a su bebé. Ella se tiene que presentar a trabajar, no tiene derecho de maternidad, ni permisos, no tienes derecho a enfermarte", lamentó.



"No tenemos servicios de ley, olvídese de un servicio médico y con esta pandemia, ¿cómo podemos hacerle? No podemos buscar trabajo porque todo está cerrado. En Guerrero sólo se dio contrato por un mes con la cláusula 'servicio de apoyo voluntario', 'apoyo económico', pero no dice cuánto. Es una verdadera vergüenza".

"Llevo 9 años trabajando y no es posible que en estos nueve años no hemos recibido ningún tipo de prestaciones, ni aguinaldo ni vacaciones pagadas. No tenemos nada", reprochó.



"No es posible que en medio de esta pandemia se nos esté tratando de esta forma. Yo les pido que consideren nuestra situación".

"Soy una luchadora y siempre (estoy) respetando, soy creyente que a través del diálogo se llega más lejos en la vida", expuso.



"Yo les pido que nos apoyen a los maestros de inglés. Nosotros hemos estado al tanto de la educación del niño y no es posible que se nos esté tratando de esta forma. Yo les pido justicia laboral, que nos apoyen, que volteen por favor a ver nuestras necesidades", pidió.

La Auditoría Superior de la Federación señaló un probableen eSobre ese monto, el organismo apuntó que se realizaron, así como elformalizados con las entidades para el desarrollo de una, lo que afectó al presupuesto asignado.Las auditorías de la ASF señalaron irregularidades en la operación del programa que beneficia a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. De un presupuesto, en un 9 por ciento se detectaron irregularidades en Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán, Durango y Zacatecas.Además, la ASF apuntó que, en el que se indique cuál es la metodología, ni los parámetros para la(apoyo en especie) en cada entidad federativa.Según la Auditoría,, entre los que se señala que 9.3 millones de pesos fueron destinados a la contratación de 330 asesores externos de los que no se envió evidencia documental.Ante esto, Rigel Guzmán Soler, vocera de "Teachers Haciendo Camino", organización nacional de maestros del PRONI, señaló que existe un hartazgo entre los docentes, que ahora están indignados por estos actos de corrupción documentados por la ASF.Maestros de inglés que forman parte del Programa Nacional de Inglés (PRONI) acusan queAdemás, denuncian que en el actual ciclo escolar,o éstas no han tenido la continuidad necesaria.En tanto, Guzmán Soler aseguró que es común que a los docentes no les paguen en tiempo, haya retrasos o decidan no renovarles contratos.Profesores de, dijo, reportaron rezagos por la tardanza en la renovación de contrato.En tanto, agregó, maestros de Puebla, Veracruz y Yucatán señalaron que pese a haber firmado un contrato temporal, trabajaron sin recibir pagos los primeros meses.La maestra con 15 años de antigüedad refirió que se han sostenido cuatro mesas de diálogo con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, pero no ha habido respuesta efectiva a sus demandas.Por la contingencia sanitaria, refirió,Sus nueve años como maestra de inglés en San Luis Potosí, no le han valido a Luisa Garnet Cuyler Bell para tener una plaza y prestaciones que pudieran ayudarle tras haber sido diagnosticada con cáncer de mama.Además de todo,En octubre de 2019 fue confirmada como paciente con cáncer, y empezó a recibir quimioterapias. Estuvo internada en el Hospital Central donde, dijo, no tuvo los medicamentos necesarios y tampoco solvencia económica para costearlos., y quedó sin sustento para mantener como madre soltera a su hijo de 8 años.Después de que sus compañeros lucharon por su recontratación, esto se logró, pero