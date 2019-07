Halla el cadáver de un bebé en la refrigerador de su madre

Un hombre de 37 años, que fue identificado como Adam Smith, quedó en 'shock', luego de que su madre falleció, ya que al empezar a acomodar las pertenencias de su progenitora, ubicó en una caja que estaba dentro del congelador de la cocina el cadáver de un bebé que ahora sospecha sea de su hermana mayor, publica El Comercio El insólito suceso ocurrió hace unos días en una residencia ubicada en el sur de San Louis, Missouri, luego de que Bárbara, madre de Adam, falleció el 21 de julio pasado a causa de un cáncer de pulmón.Aunque Adam se había mudado con su madre para pasar sus últimos días con ella ya, que a consecuencia de la enfermedad necesitó de muchos cuidados y atención personalizada, él ya estaba listo para continuar con su vida, así que decidió desalojar el apartamento que su madre ocupó por más de dos décadas.Cuando Adam se dispuso a sacar las cosas de la cocina, visualizó en el congelador una caja envuelta en plástico que desde que él tenía uso de razón existía, y cuyo contenido era un misterio, pues su madre siempre se negó a decirle qué había dentro a pesar de que algunos familiares en incluso le habían dicho que era un pedazo de pastel congelado.Con la idea en la mente de que lo que había en la caja era un pedazo de pastel, tal vez de la boda de sus padres o quizás fajos de dinero, Adam rompió el plástico que cubría la caja sin sospechar la horrible espantosa sorpresa que guardaba dentro. Según Adam narró a KSDK, "resulta que era un bebé"."Tengo 37 años y he estado en (ese) congelador durante 37 años y siempre me dijeron que era un pastel de bodas", dijo Adan sorprendido. "Todavía tenía piel, cabello y todo, estaba momificado. Después de eso, me asusté, lo puse en la caja y llamé a la policía de inmediato", puntualizó.Como era de esperarse las dudas invadieron a Adam e incluso surgió algo de molestia contra su madre, ya que a pesar de que él le preguntó en su lecho de muerte por el contenido de la caja, ella se negó a revelárselo y ahora supone que podrían pertenecer a una hermana mayor que falleció por causas que desconoce. "Solo quiero encontrar el cierre. Quiero saber más respuestas", sustentó.Adam narró que él recuerda haber escuchado a su madre haberle de que ella tuvo un bebé que nació muerto, pero también le vienen recuerdos de familiares quienes mencionaron una historia de un embarazo gemelar, en el cual uno de los bebés murió y el otro fue dado en adopción.Los recuerdos de hace mucho tiempo están adquiriendo un nuevo significado, como el momento en que su madre estaba molesta cuando tenía siete u ocho años, dijo:“Todo lo que ella me dijo fue ‘mi primera hija Jennifer tendría 21 años hoy'”, dijo Smith.Él cree que el bebé en el congelador podría ser Jennifer; si es así, eso significaría que el bebé murió hace unos 50 años.Visiblemente indignado, Adam hizo un breve análisis del hecho: "Estamos diciendo 46 o 47. Eso es cuánto tiempo, supongo que es mi hermana, que ha estado en una caja en un congelador durante tanto tiempo"."¿Quién tiene absolutamente a su propio hijo en una caja durante tanto tiempo? Solo tengo muchos pensamientos. Es una locura", le dijo a KTVI.Según el Post-Dispatch, después de realizar el levantamiento del cadáver la Policía Metropolitana de St. Louis, inició una investigación por "muerte sospechosa"."Tengo que esperar los resultados de la autopsia para ver si ese bebé respiró alguna vez", dijo Adam quien entregó de forma voluntaria una muestra de ADN para que sea comparado con el del feto, para que así se determine si hay o no un parentesco entre ambos.