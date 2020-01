Hallan a hombre muerto en taller

Saltillo, Coah.- Tras pedir permiso para dormir en un taller de la colonia Bellavista, un hombre fue encontrado muerto y con aparentes golpes en todo el cuerpo, motivando la investigación de las autoridades, que suponen un homicidio.



El hallazgo de quien fue identificado como Tomás Contreras ocurrió en un negocio situado en la calle Nacional, cuando trabajadores del lugar llegaron para comenzar sus labores del día.



Aparentemente, el sujeto de 45 años tenía aspecto indigente y al no tener un domicilio solicitó permiso para pasar la noche bajo resguardo en ese lugar.



Por la forma como fue encontrado el cuerpo, la policía supone que fue golpeado, pero dicha versión no ha sido confirmada, por lo que se abrió una investigación para sacar conclusiones precisas al respecto.



Tras confirmarse el deceso, agentes municipales acudieron al lugar para poner bajo resguardo el inmueble donde ocurrieron los hechos, cercando el área como parte de las averiguaciones.



Por su parte, elementos ministeriales se abocaban a las primeras diligencias del caso, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado hacían lo propio recabando evidencias que anexaron a la carpeta de investigación que ya está en proceso.



Hasta el momento, los encargados del asunto siguen checando y no descartan ninguna de las líneas que se han trazado hasta el momento, en lo que podría tratarse del tercer homicidio en lo que va del año en la Región Sureste.