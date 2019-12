Hallan cadáver en un lote baldío en Brisas Poniente

Saltillo, Coah.- Con los primeros rayos del sol del sábado, se localizó el cuerpo de un hombre en las inmediaciones de un predio baldío ubicado en la colonia Brisas Poniente, lo que generó gran movilización de las autoridades.



El fatal hallazgo ocurrió alrededor de las 7:30 horas, en un terreno situado sobre el bulevar Isidro López Zertuche, entre el camino a Zincamex y la avenida María del Socorro.



Fueron transeúntes quienes observaron a una persona recostada bocarriba sobre un montículo de tierra en aquella zona.



Se trataba de un individuo de entre 40 y 50 años, el cual vestía playera azul y pantalón de mezclilla, ropas que presentaban algo de tierra, el cual podía sobresalir de entre las rocas y la maleza del lugar.



Tras reportarse la situación al Sistema de Emergencias 911, paramédicos del cuerpo de Bomberos, se presentaron en el lugar y tras una valoración confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y que incluso ya tendría varias horas de haber fallecido.



La zona fue acordonada por elementos del Grupo de Reacción Sureste, mientras que personal de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado, llevó a cabo los peritajes correspondientes.



Una vez concluida la recolección de evidencias en la escena, se dio a conocer que el fallecido no portaba ningún tipo de identificación, por lo que no se descartó que pudiera tratarse de una persona en situación de calle.



El cadáver fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, con el fin de que se le realice la necropsia de ley que permita determinar la causa que provocó su deceso.