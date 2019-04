Hallan a joven ahogado en Playa Miramar

Después de más de dos días de estar desaparecido, el cuerpo del joven, que se ahogó la tarde de viernes en Playa Miramar, fue encontrado.Mario, de 19 años, originario de Ébano, San Luis Potosí, estudiante en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se internó en aguas de Playa Miramar, a la altura del Fraccionamiento Fundadores, la tarde del pasado viernes 5 de abril junto con otros amigos, sin embargo, perdió el control, pidió auxilio, pero terminó por desaparecer en aguas del Golfo de México.Fueron familiares quienes después de hacer guardia desde la noche del viernes quienes lograron observar el cuerpo, algunos se arrodillaron emocionados esperando su llegada a la costa.Tres salvavidas de Ciudad Madero se presentaron para valorar la situación y poco después regresaron con cuerdas y boyas, equipo con el que se lanzaron al mar para por fin obtener el cuerpo del universitario que pertenecía a la Facultad de Medicina."Hemos estado solos, realmente no hemos recibo apoyo de nadie y no queremos que se acerquen, sólo Protección Civil Regional nos ha ayudado, ahí está la Marina, pero no ha hecho gran cosa", dijo una tía del joven que pedía a los representantes de los medios de comunicación no tomar fotografías y videos.Al lugar arribó personal de la Policía estatal, elementos de la Procuraduría de Tamaulipas y una unidad de Protección Civil con cuerdas, cuando ya había sido rescatado el cuerpo.Playa peligrosa sin señalamientosLa playa donde Mario perdió la vida se encuentra a un costado del Fraccionamiento Fundadores, debido a su alto oleaje y a que es un área con fosas no es utilizada por los visitantes, incluso se encuentra a unos 2 kilómetros del área turística, no obstante, no hay señalamientos que prohíban nadar ahí.El Director de Protección Civil de Ciudad Madero, Mario Espinosa, informó que el Municipio no tiene autoridad para cerrar este acceso de la playa."El área de playa donde se suscitó este incidente se considera como un área residencial o de poco acceso, es un acceso muy limitado", detalló, "no se puede cerrar, esa área principalmente la usan para desembarcar lanchas o equipos especiales, no tanto para la ciudadanía".Destacó que los concesionarios de estas áreas o las autoridades federales serían quien tendrían que vigilar el ingreso."Ellos deben de tener el compromiso, así como parte de lo que es el control, hay áreas que son conocidas como residenciales y ellos deben de cumplir con este apoyo", afirmó."Nosotros cumplimos con las áreas de bañistas o un acceso pronto, pero no podemos en su totalidad cubrir la costa, ahí recibimos el apoyo por parte de Marina", agregó.