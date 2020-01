Hallan a mujer sin vida en ejido; se suicida en casa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Una madre de familia se quitó la vida ayer en su domicilio del ejido Guadalupe Vitoria, y fue encontrada por sus hijas y su esposo, quienes avisaron a los cuerpos de auxilio, pero ya no pudieron hacer nada para salvarla.



El hallazgo se dio a las 18:30 horas en el poblado que se ubica en los límites entre Zacatecas y Coahuila, cuando María de Jesús Encina, de 38 años, avisó a sus hijas que se metería a bañar, pero ya no salió.



Al ver que no acababa de bañarse, sus hijas decidieron asomarse para ver qué era lo que ocurría y vieron a su madre sin vida, por lo que de inmediato avisaron a su papá, quien la llevó a la cama, y llamaron al 911.



Paramédicos del cuerpo de bomberos de la Estación Derramadero acudieron a la vivienda de adobe y al valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a las autoridades.



Se dio a conocer que María de Jesús le dijo a su esposo que ya lo iba a dejar, debido a que le descubrió una infidelidad, pero el esposo pensó que solo se iban a separar, sin imaginar que minutos más tarde la encontraría sin vida.