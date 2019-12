Hallan barco con dos cabezas y cinco cuerpos en las costas de Japón

La Policía encontró loseste sábado en lade Japón. Las autoridades, pero todavía no se ha confirmado si corresponden a los mismos cadáveres que estaban a bordo, informacitando a Kei Chinen, de la Guardia Costera.El funcionario señaló que los restos humanos fueron hallados en la popa de la embarcación. De momento, solo se ha confirmado el género masculino de cinco cuerpos pues elde los mismos ha dificultado los análisis.Se cree que barco provino dedebido a las letras del alfabeto coreano y los números que estaban pintados en el casco de madera. La nacionalidad de las víctimas aún no ha sido confirmada y por ahora la causa de las muertes está bajo investigación.El pequeño barco mide aproximadamente 7,6 metros de largo, 4,3 metros de ancho y 2 metros de altura., conocidos como, pero esta es la primera vez que se encuentran cadáveres en su interior en lo que va de 2019.Los funcionarios creen que los naufragios son el resultado de lasen el mar del Japón, pues se trata de pequeñas embarcaciones que no cuentan con el equipo suficiente para este tipo de navegación.