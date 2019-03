Hallan cadáver de menor reportado como desaparecido en Chiapas

A 80 metros de profundidad del puente San Cristóbal de las Casas fue encontrado el cuerpo sin vida de un adolescente de 16 años cuyos padres lo reportaron como desaparecido; autoridades no descartan un posible suicidioEl cuerpo de un adolescente de 16 años fue encontrado a 80 metros de profundidad del puente San Cristóbal de las Casas, ubicado a la altura del kilómetro 25 de la carretera de cuota a Tuxtla Gutiérrez.Se trata de Daniel Tonatiuh García Flores, cuyos padres lo había reportado como desaparecido desde el 17 de marzo pasado.A la zona, arribaron cuerpos de rescate de la Cruz Roja Mexicana, elementos del Ejército mexicano y peritos de la Fiscalía General del estado.Los padres del adolescente originario de San Cristóbal de las Casas reportaron que el menor había salido de su domicilio a temprana hora con dirección a la escuela donde estudiaba, sin embargo, ya no regresó a su domicilio.Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el móvil de la muerte de Daniel Tonatiuh García Flores, pero no descartan que pudo haberse tratado de un suicidio.Esto porque existen versiones de que el adolescente abordó un taxi en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y bajó en las inmediaciones del puente.