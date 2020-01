Hallan cadáver calcinado en refrigerador abandonado

Escuchar Nota

Guadalajara, Jalisco.- El cadáver carbonizado de una persona fue encontrado dentro de un refrigerador en abandono en una jardinera a espaldas de un kiínder de la colonia Infonavit La Soledad, en Tonalá.



Personal de la Comisaría de Tonalá informó que a las 13:10 horas recibieron reportes que alertaban sobre un bulto sospechoso en el terreno ubicado en los cruces de Circuito Malecón Poniente y Circuito Malecón Norte.



Un oficial del Municipio precisó que en los reportes se mencionaba que dentro de una caja habían restos de algún animal o persona quemada.



Cuando los uniformados llegaron localizaron ropa junto a lo que parecía un refrigerador carbonizado, por lo que presumieron se podría tratar de un cadáver humano y solicitaron la presencia de los Servicios Médicos Municipales.



Los paramédicos confirmaron que se trataba de un cuerpo carbonizado; debido a las condiciones en que fue encontrado, no se pudieron esclarecer en el lugar del hallazgo características o sexo de la víctima.



"No sabemos con exactitud si tengan relación (las prendas) con la posible víctima, ya que este lugar es concurrido por personas en situación de calle", indicó un oficial de la Comisaría de Tonalá.



En el lugar no se localizaron indicios, sin embargo, se presume que el refrigerador con los restos humanos carbonizados fueron arrojados ahí.



"Alrededor del cajón no se aprecia, obviamente hay pasto y no se aprecia que esté quemado el mismo", señaló el consultado.



El hallazgo ocurrió a unos metros de la puerta del Kinder María Trinidad Martínez Yáñez, en donde los padres pagan la comida de los menores.



La jardinera donde fue encontrado el cadáver se encuentra entre el kinder y una iglesia.



Mientras las autoridades trabajaban en el levantamiento del cuerpo, los padres de familia dejaban a los niños en la escuela y aprovechaban para observar las labores y comentar la inseguridad que se vive en la zona.