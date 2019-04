Hallan cadáver momificado de anciana que murió hace 5 años

La Policía Nacional encontró el cadáver momificado de una anciana de 83 años en su casa. Todo indica que la mujer murió de forma natural a principios del año 2014, en su casa ubicada en la calle de Alonso Heredia, situada en el barrio de Salamanca, tal y como informa El Mundo Según revela la autopsia, el motivo de la muerte pudo ser un ictus, por lo que se descartó cualquier tipo de muerte violenta al no presentar ninguna evidencia.El cadáver no tenía ningún signo de descomposición debido a que la humedad de la casa provocó una momificación. Es por este motivo que ninguno de los vecinos imaginó que la octogenaria llevaba muerta en su domicilio cinco años.La semana pasada, elementos de la Policía Nacional encontraron el cuerpo al interior del domicilio, quienes recibieron la llamada de auxilio de la sobrina de la víctima que vive en Israel.Luego de dar sus testimonios, vecinos de la mujer confesaron que pensaban que había salido del país ya que hacía cinco años que no tenían noticias de ella. En suma, el portero del edificio donde vivía, manifestó que recogió cientos de cartas que se acumulaban en su buzón.