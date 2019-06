Hallan cadáver oculto en ropero en Nuevo León

Movilización de autoridades ministeriales en domicilio de la calle FELIPE CARRILLO PUERTO En el cruce con MORONES PRIETO En la colonia FELIPE CARRILLO #Escobedo reportan olores fétidos, aparentemente se trata de una persona sin vida al interior de un ropero @Formula_Mty @Cicmty — Ray Elizalde (@rayelizalder) 12 de junio de 2019

Un cadáver fue hallado dentro de un ropero. Sucedió en una casa de la colonia Felipe Carrillo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, durante la noche del martes 11 de junio.Los vecinos alertaron a la policía, después de percibir olores fétidos en el domicilio con número 105 de la calle Felipe Carrillo Puerto.Desde hace varios días que los vecinos no veían a María Inés Espinoza Rivera, la mujer que rentaba la casa junto a sus dos hijos.Tras obtener el permiso de la dueña de la propiedad, personal de Protección Civil y Seguridad Pública de Escobedo rompieron la puerta e ingresaron a la propiedad.Al entrar, los cuerpos de seguridad vieron que la casa estaba deshabitada y encontraron manchas de sangre en la puerta de un ropero.Las manchas de sangre ya estaban secas y en la puerta del ropero hallaron un pantalón oscuro con cinturón y una cortina de baño.Al percatarse de que del ropero provenían olores fétidos, el personal de Protección Civil decidió no abrir el ropero y llamar al Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para recabar pruebas y evitar contaminar la escena del crimen.Tras varios minutos los peritos y agentes crearon un perímetro en el domicilio. La propietaria del inmueble dijo que la última vez que vio a la mujer a la que le rentaba la casa fue el fin de semana.Hasta ahora, las autoridades no han identificado el cadáver encontrado al interior del ropero.