Hallan calcinados vehículos de asesinos de Minatitlán

Las camionetas en las que viajaba el grupo armado que acribilló 13 personas en un salón de fiestas en la colonia Obrera en el petrolero municipio de Minatitlán, al sur de Veracruz, aparecieron incendiadas la madrugada de este sábado, en las inmediaciones del Puente Coatzacoalcos 2.En fotografías que circularon en redes sociales, aparecen al menos tres camionetas ardiendo en su totalidad, muy cerca de dicho puente, ubicado a media hora de donde ocurrió la masacre.El viernes por la noche un grupo de sicarios fuertemente armado irrumpió abruptamente en el salón de fiestas “La Potra” para intentar levantar al dueño de un bar, al oponer resistencia y ser auxiliado por quienes ahí departían, se desató una balacera.De las camionetas incendiadas se desconoce si fueron quemadas por los sicarios que participaron en la masacre de Minatitlán para borrar pistas, o por una organización delincuencial rival.En redes sociales, cibernautas del sur de Veracruz colocaron moños negros en sus cuentas de Facebook con la leyenda: “Minatitlán esta de luto”.En el sur de la entidad veracruzana no se recuerda una balacera que haya cobrado la vida de tantos civiles.Apenas hace un par de días, el gobierno federal envió refuerzos de la Policía Naval y Policía Militar a patrullar las principales cabeceras urbanas de Veracruz.Vía twitter, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros repudiaron los hechos y aseguraron que no se escatimarán esfuerzos para encontrar a los culpables y que no haya impunidad.De paso, fustigaron las pocas detenciones y la tardanza en las investigaciones del fiscal general del Estado, el panista, Jorge Winckler.En Veracruz, en lo que va de la actual administración morenista de Cuitláhuac García Jimenez más de 650 personas han sido asesinadas en los últimos 130 días.García Jiménez ha criticado en múltiples ocasiones que desconfía plenamente del fiscal, Jorge Winckler.Por su parte, el fiscal Winckler ha expuesto que la prevención del delito corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública y al gobierno de Veracruz.