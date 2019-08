Hallan cartuchos en cajas de despensas en Guerrero

Habitantes de la comunidad de, del Municipio de Coyuca de Catalán, detectaron dos camionetas, custodiadas por militares y policías estatales, con cajas de despensas delestatal que llevaban casi tres mil cartuchos de armas de fuego.A través de un video que circuló en redes sociales, se observa a pobladores pedir a los agentes una explicación sobre por qué escoltan al comisario del poblado de Zihuaquio, Guadalupe Vejar, y a otros tres individuos, a quienes identifican como integrantes deEn los hechos ocurridos el domingo, la gente optó por retener a los soldados y elementos estatales.Posteriormente, habitantes, militares y agentes realizaron una revisión a las dos camionetas marca Toyota, donde hallaron cartuchos de diversos calibres para armas de uso exclusivo del Ejército escondidos en cajas de despensas.Los militares y policías que viajaban en varios vehículos fueron liberados luego de que dijeron a los pobladores que ellos no sabían que debajo de las despensas había cajas con cartuchos.Las despensas del DIF estatal eran llevadas a la comunidad de Zihuaquio para ser repartidas a la población.En los lugares de enfrente de una de las camionetas, viajaba el comisario del poblado de Zihuaquio, Guadalupe Vejar.Tras la inspección y el hallazgo, los militares y agentes estatales detuvieron al comisario y a los tres individuos, quienes este lunes ya están en las instalaciones de la delegación estatal de laen Chilpancingo.Habitantes de Puerto Los Monos aseguraron que los soldados y agentes estatales sí estaban enterados de que el comisario y los otros tres sujetos llevaban escondidos los cartuchos y que este arsenal lo entregarían a miembros de La Familia Michoacana.Exigieron al Presidentela inmediata destitución de los altos mandos del 34 Batallón de Infantería que tiene su sede en Ciudad Altamirano.Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Guerrero, David Portillo Menchaca, rechazó que los militares y policías estatales fueran retenidos por habitantes de la sierra.El funcionario dijo que derivado de una denuncia hecha por pobladores de la comunidad de El Pozo, del Municipio de Coyuca de Catalán, se procedió a la detención de tres personas, identificadas como José Manuel "N", de 30 años; Roberto "N", de 28, y Guadalupe "N", de 50 años.Además, fueron aseguradas las dos camionetas y 2 mil 700 cartuchos útiles calibre .223, 5.56, y 9 milímetros, así como tres modulares de visión nocturna y una mira telescópica para larga distancia.El Secretario de Seguridad Pública estatal no detalló dónde fueron detenidos los tres individuos ni dónde se llevó a cabo el aseguramiento de los cartuchos.Sobre el hallazgo de las despensas del DIF estatal con cartuchos en los vehículos, la directora de Comunicación Social del Gobierno estatal, Erika Lurhs, aclaró que estos apoyos en especie se entregan directamente a los alcaldes.Dijo que es responsabilidad de los ediles el reparto de las despensas y no del DIF estatal.En tanto, el Alcalde dede Catalán, Eusebio Echaverría, afirmó que el sábado él personalmente entregó las despensas al comisario de la comunidad deAseguró que él nunca pidió al Ejército ni a la Policía estatal que resguardaran al comisario para el traslado de las despensas.