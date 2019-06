Hallan cinta con probable voz de Kahlo

Contrario a lo que su severo semblante pudiera sugerir, la voz de Frida Kahlo era "indiscutiblemente bella y muy femenina".Así lo consideró el director general de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, este miércoles al presentar una grabación de la que podría ser la voz de la pintora mexicana; el único registro sonoro de ésta, hallado en el acervo de Álvaro Gálvez y Fuentes, "El Bachiller"."Es un audio que es curioso porque hemos esperado mucho tiempo. Las dos voces más buscadas en la Fonoteca Nacional son la del Padre Hidalgo y la de Frida Kahlo", señaló Granados."La del Padre Hidalgo es muy fácil explicar por qué no la tenemos, pero la de Frida Kahlo no. Ha sido un enigma muy grande y una búsqueda constante de esta Fonoteca desde que inició hace 10 años".Grabada en un disco de corte directo, una cinta marca Irish, la presunta voz de la artista forma parte de un perfil sonoro sobre Diego Rivera que "El Bachiller", locutor de la XEW y de Radio Educación, además de fundador de Radio UNAM, habría elaborado en 1955.Después de unos acordes de guitarra y guitarrón, la grabación presenta opiniones del Dr. Atl y de Lupe Marín, para dar paso a una probable Kahlo que lee un texto sobre Rivera con "una voz muy distinta a cualquiera que ustedes puedan imaginarse", enfatizó Granados."Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo obscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, obscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes, como de batracio", describe la suave y modulada voz, casi de locutora."Viéndolo desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hallan servido para pintar tanto, y trabajen todavía infatigablemente".Al final de la lectura, se escucha en voz de "El Bachiller" la que consideran una de las pruebas de que efectivamente se trata de la pintora mexicana."Esta voz, que ya no existe sino en la permanencia de sus palabras, la voz de Frida Kahlo, nos ha conducido a la niñez dejada del pintor", dice el locutor, cuya larga y destacada carrera incluyó entrevistas con algunas de las figuras culturales más importantes del País: José Revueltas, Alfonso Reyes, Leopoldo Zea, Pedro Ramírez Vázquez, Rómulo Gallegos, doctor Salvador Zubirán, entre muchos otros.Otra de las pruebas que podrían indicar que se trata de Kahlo, expuso Granados, es que la única descripción que existe de su voz fue hecha por la fotógrafa francesa Gisele Freund, quien escribió: "Frida fuma, se ríe, habla con una voz melodiosa y cálida".Asimismo, lo que se escucha en la grabación es la lectura del texto de 1949 que la pintora elaboró para el homenaje de los 50 años de trayectoria artística de Rivera, que Raquel Tibol recupera en 2002."Es un hallazgo que tiene muchos elementos que pueden corroborarse como la probabilidad de conocer la voz de Frida Kahlo", sostuvo la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.Lo siguiente será continuar analizando el acervo de "El Bachiller", del que la Fonoteca alberga mil 300 cintas, así como otras fuentes que puedan confirmar que se trata de la voz de Frida Kahlo, precisaron los ponentes.