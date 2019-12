Hallan con vida a joven desaparecida tras tomar taxi vía app en CDMX

Ciudad de México.- Una mujer reportada como desaparecida luego de tomar un taxi de aplicación, apareció sana y salva, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.



De acuerdo con la dependencia, la mujer, de 23 años de edad, abordó dicho medio de transporte luego de asistir a una reunión en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, y por varias horas no se supo nada de ella.



Dado que sus familiares no tuvieron contacto con ella, éstos solicitaron a la procuraduría capitalina el inicio del protocolo de búsqueda a través de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede), cuyo personal comenzó a buscarla.



La familia trató sin éxito de comunicarse con la joven y fue hasta esta tarde cuando llegó a su domicilio sin presentar daño alguno, pues se informó que no fue víctima de ningún delito.



Aunque no se dieron a conocer las razones por las que desapareció la mujer, la procuraduría capitalina desactivó el protocolo para su localización.



Con información de Excélsior