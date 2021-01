Hallan cuerpo de niña de 4 años que fue raptada de las manos de su madre

Escuchar Nota

hallaron este miércoles en un río eluna niña deque fue raptada el pasado sábado de las manos de su madre en el municipio de Aguadas (departamento de Caldas).El hallazgo se registró durante la mañana, alrededor de las 10, en el río Arma en el sector Plan del Oro, cerca de donde sus familiares denunciaron que fue raptada por un hombre. "Hemos encontrado el cuerpo sin vida de la menor.que mostró la presencia de algunos animales que loconfirmó el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.simismo, la prensa colombiana indicó que el atacante ya habría declarado que. Además, ayer por el lugar reportado, un equipo dey los zapatos de la menor.Sin embargo, las autoridades no informaron si el cuerpo de la pequeñao torturada.otra vida inocente arrebatada por esta sociedad enferma que no es capaz de proteger a la niñez. María Ángel La violencia contra niñas y niños es un problema endémico que debemos erradicar try con una justicia ejemplarizante", escribió en Twitter Lina María Arbeláez, directora General de Bienestar Familiar (ICBF).