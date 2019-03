Hallan cuerpo de niño de 4 años en un refrigerador

El cuerpo calcinado de un niño de cuatro años fue localizado dentro de un refrigerador que una familia custodiaba como favor a una pareja, quienes les aseguraron que regresarían pronto por el aparato.Elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) y de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) recibieron una llamada de auxilio en la calle 21 de marzo en la colonia Otilio Montaño del municipio de Jiutepec, donde habían encontrado un cuerpo.Cuando los uniformados llegaron fueron informados que en el interior de un refrigerador fue encontrado el cuerpo de un niño de cuatro años, quien había sido reportado como desaparecido desde el mes de noviembre de 2018.“Durante la diligencia ministerial, los elementos de la Coordinación de Servicios Periciales abrieron el refrigerador en cuyo interior se localizaron un total de seis bolsas en capas, conteniendo el cuerpo sin vida de un menor, con características fisionómicas pertenecientes al sexo masculino e identificado con las siglas I.S.Q.”, destacó la autoridad a través de un comunicado de prensa oficial.Tras su localización este martes, el cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se realizarán los estudios y pruebas de laboratorio correspondientes, “derivado de que el cuerpo presentaba fase reductiva de adipocira; es decir, la transformación de tejidos blandos derivado de la extrema humedad”, reportó la dependencia.Los tíos, los responsables del hechoDe acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Morelos, en septiembre del año 2018, la madre del menor fallecido, encargó a sus dos hijos, la víctima y otro más de cinco años, con su hermana, Karina Guadalupe “N”, quien vivía junto con su pareja Arturo “N” y dos menores de edad más.Durante su estancia en esa casa, tanto la víctima como su hermano, fueron golpeados por su tío, lo que provocó que el menor de cuatro años sufriera contusiones que le provocaron sangrado en boca y oídos y posteriormente la muerte, por lo que este sujeto y su esposa, le prendieron fuego al cadáver en el patio de su casa.Cuando debieron entregar a los niños a su madre, la pareja presunta responsable inventó la historia de que cuando sus hijos y sus sobrinos caminaban por la colonia La Joya del municipio de Yautepec, “habían sido interceptados por tres sujetos, quienes se llevaron consigo al menor de 4 años”, sin embargo, la historia real de los hechos fue contada por el hermanito de la víctima.Según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE), el niño le contó todos los detalles de los hechos y la muerte de su hermano a su abuela, sin embargo, la pareja siempre se negó a decir donde se encontraba el cadáver del niño, no obstante Arturo “N” y Karina “N” fueron enviados a prisión debido a la ausencia del menor.“Tras la denuncia correspondiente con la que se inició la carpeta de investigación y a través de la Policía de Investigación Criminal (PIC), se realizó la detención de Arturo “N” y Karina Guadalupe “N”, quienes durante el mes de febrero la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso por el delito de Desaparición de Personas por Particulares, manteniendo para ellos la prisión preventiva, sin embargo no referían el paradero del menor de edad”.Para mantener el secreto el lugar donde se encontraba el cuerpo del niño, “los indiciados habrían encargado el refrigerador con unos vecinos en enero con el argumento de que se estarían cambiando de domicilio y que posteriormente lo recogerían”.Al pasar el tiempo, los vecinos fueron a preguntar a la pareja para cuando se llevarían el electrodoméstico, sin embargo, al no recibir respuesta lo conservaron en el patio de la vivienda, sin notar nada extraño, toda vez que el refrigerador cerraba de manera hermética”.