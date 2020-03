Hallan desmembrado a ex jugador del Santos

Escuchar Nota

Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Diego González Alzate.



Envíamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados.



QEPD pic.twitter.com/KaKG6TyEQ9 — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 5, 2020

, cerca de la zona en el Río MedellínLa muerte del ex futbolista, quien tenía 39 años conmocionó a la sociedad colombiana, debido a la crueldad con el que este fue asesinado.De acuerdo a medios locales,, aunque se espera que las autoridades colombianas puedan esclarecer el caso. Pese a que el cuerpo fue encontrado desde el pasado 27 de febrero, fue apenas el día de hoy cuando se pudo confirmar que se trataba del ex santista.El defensor Juan Diego González, para después pasar a las filas de La Equidad.Durante su carrera como jugador, Juan Diego pasó por clubes comoIndependiente de Santa Fe, Once Caldas, Santos Laguna, La Equidad, Cerro Largo, y Philadelphia Union.Por su parte,