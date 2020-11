Hallan el cadáver de un hombre baleado dentro de una camioneta estacionada, en Edomex

Escuchar Nota

Estacionado en calles de Nezahualcóyotl fue hallada una camioneta en la que yacía el cadáver de un hombre baleado.Ayer por la madrugada, habitantes de la colonia El Sol pidieron ayuda de los policías, ellos denunciaban que en el interior de una camioneta habían encontrado a una persona ensangrentada.Ahí, en el asiento del copiloto de la camioneta Ford Windstar estaba el hombre muerto.Los paramédicos indicaron que él presentaba un disparo, pero los agentes que acudieron a atender el caso, no hallaron casquillos dentro del vehículo.El hombre no fue identificado, ya que no portaba ninguna credencial. Y quienes se acercaron al sitio, no lograron reconocer el cadáver.Sólo se supo que se trataba de un hombre de unos 25 años de edad, que no portaba documentos que ayudaran a reconocerlo.Con información de El Gráfico