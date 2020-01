Hallan el cuerpo de un adolescente desaparecido dentro de una chimenea

Escuchar Nota

Estados Unidos.- La búsqueda de un adolescente desaparecido llegó a su triste final la noche de este lunes cuando las autoridades de Port Clinton, Ohio, hallaron su cuerpo sin vida dentro de la chimenea de una casa vacía.



Medios locales informaron que Harley Dilly, de 14 años de edad, fue visto por última vez el 20 de diciembre, luego de que terminaran las clases de aquel día, cuando caminaba a su casa.



La policía cree que el menor trepó al techo de la casa por el cable del antena para luego intentar ingresar a la vivienda por medio de la chimenea. Sin embargo, Harley se quedó atorado en la estructura al momento de descender.



Según el reporte del médico forense, Harley murió de asfixia traumática, la cual ocurre por compresión toraco abdominal. El torso está comprimido, lo que evita que los pulmones se expandan, interfiriendo con la respiración.



El tipo de muerte da la impresión de ser accidental, señaló el jefe de la policía local, Robert Hickman, pero la investigación del caso aún no ha concluido.



La comunidad estuvo buscando a Harley por tres semanas. Uno de los primeros lugares que rastrear fue alrededor de la misma casa donde el menor estaba atrapado, ubicada justo en frente de la casa de la víctima.



Sin embargo, las autoridades se limitaron a escudriñar los alrededores de la propiedad ya que el dueño no vive en esta zona residencial. El jefe de la policía indicó que no tenían motivo para investigar la casa vacía.







A tres semanas de la denuncia por la desaparición de Harley, la policía tomó la decisión de empezar desde cero. Esta vez consiguieron un permiso del juez para ingresar a la propiedad vecina. Acto seguido, los elementos hallaron unos lentes y un abrigo en el primer piso, a un lado de la chimenea.



Fue entonces que se les ocurrió dónde podía estar escondido el cuerpo del menor.



Con información de Noticieros Televisa.