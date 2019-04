Hallan el cuerpo del decapitado en Acuña

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal llevaron a cabo la localización del cuerpo del hombre que fuera decapitado y cuya cabeza había sido hallada el viernes por la noche.El hallazgo se hizo a escasos 100 metros de donde fuera encontrada la cabeza, en un paraje a espaldas de la zona industrial.El cuerpo fue trasladado al Semefo para continuar con las investigaciones.Cabe recalcar que por parte de la Fiscalía General del Estado no se han proporcionado datos específicos, únicamente lo que ha trascendido, incluso se asegura que esta persona está completamente identificada, pero no han dado a conocer sus generales por lo complicado del caso.Por otro lado, se dio a conocer por parte del delegado de la Zona Norte, Mario Manuel Castro Narro, que las investigaciones continúan, pero no quiere adelantar detalles, únicamente que se trabaja en el caso, aun cuando ha trascendido que la persona decapitada está completamente identificada, no lo han dado a conocer de manera oficial.