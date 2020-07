Hallan en cueva de Concha del Oro indicios de presencia de humanos de hace 26 mil años

Escuchar Nota

del Norte hace ya 26 mil 500 años, mucho antes de lo que reconocen la mayoría de los científicos, de acuerdo con un estudio reciente.En la actualidad, la fecha aceptada por la mayoría para los sitios arqueológicos norteamericanos más antiguos data de hace poco más de 15 mil años y posiblemente 17 mil años, aseveró el antropólogo, los científicos informaron sobre los artefactos hallados en una cueva en Zacatecas.y otros, señalan que hallaron herramientas de piedra y escombros de la fabricación de herramientas que dataron a 26 mil 500 años atrás. Algunos indicios permiten datarlos a 33 mil años atrás, pero son demasiado escasos para afirmarlo, dijo Ardelean.. Su equipo no pudo hallar ADN humano de la cueva.Dillehay expuso que la fecha propuesta puede ser válida y que es necesario someterla a mayores estudios, pero opina que no tienen más de 20 mil años y probablemente caben en la banda de 15 mil a 18 mil años atrás.Añadió que, si bien no pone en duda que algunos de los artefactos son de fabricación humana, esperaría ver otras pruebas de presencia humana en la cueva como fogatas, huesos chamuscados y restos quemados de plantas comestibles., dos coautores del trabajo sobre la cueva presentaron un análisis estadístico de datos de otros sitios arqueológicos norteamericanos descubiertos anteriormente.y otros dos en Pensilvania y Virginia podrían tener 20 mil años o más., considera que los análisis destacan en exceso el extremo más antiguo de las bandas propuestas para los sitios.Con información de El Financiero