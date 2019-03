Hallan en Oaxaca camioneta de madre secuestrada en CDMX

Después de más de 48 horas del presunto secuestro de la madre de Bruno, el menor que fue abandonado en Periférico Sur a la altura de Perisur en la ciudad de México, no se sabe nada de ella y sus familiares aseguran que no han recibido ninguna solicitud de sus posibles secuestradores. Lo único que se sabe es que la camioneta en la que viajaba la mujer, misma en la que habría sido plagiada, podría haber aparecido en Oaxaca.Los familiares agregaron que la Fiscalía Antisecuestros (FAS) no les había notificado de algún avance en la investigación.Para Bruno, quien desde anteanoche ya se encontraba con sus familiares, lo que ocurrió el lunes fue que algunos hombres lo bajaron de la camioneta y lo subieron a un auto blanco.A su madre no le permitieron bajar de la camioneta que conducía, propiedad del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.Ernestina Godoy, procuradora general de Justicia, dijo este miércoles que el último registro del número telefónico que se tuvo de la víctima fue en la zona boscosa de la alcaldía de La Magdalena Contreras y que se inició una carpeta por el delito de secuestro en la FAS.“Hemos seguido el teléfono de la mamá, el último dato es que el teléfono fue localizado o localizamos el teléfono, pero la última vez que lo prendió estaba en la zona boscosa de La Magdalena Contreras.“Recibimos a la familia, a la hermana; ella fue quien presentó la denuncia, se le entregó al menor una vez que fue analizado con sicólogas y además de que había seguridad para el niño, para que no permaneciera bajo resguardo de la Procuraduría”, detalló.La funcionaria capitalina agregó que el vehículo en el que viajaba la mujer, sería en el mismo en el que la secuestraron.Asimismo, confirmó que se trataba de un vehículo oficial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, camioneta Nissan de color blanco con placas E75ATN."Sí, es trabajadora del Sistema de Aguas, sí, estamos investigando y creo que vamos a tener buenos resultados”, sostuvo Godoy.Fuentes judiciales indicaron que en el estado de Oaxaca fue encontrada una camioneta con las características del vehículo en el que desapareció la mujer.