Hallan en Plutón elemento clave para la vida extraterrestre

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos halló en Plutón un elemento clave para que haya vida extraterrestre.La sonda New Horizons descubrió amoniaco en la superficie de Plutón, lo que evidencia una actividad geológica reciente con agua líquida, algo fundamental para la regulación de la temperatura y la posibilidad de la existencia de condiciones de vida de algún organismo.“En los últimos años, el amoniaco ha sido un poco como el ‘santo grial’ de la ciencia planetaria”, comentó Cristina Dalle Ore, científica planetaria del Centro de Investigación Ames de la NASA y autora principal del estudio, publicado el jueves en la revista Science Advances.De esta manera, la experta puntualizó que el amoniaco es fundamental para las reacciones químicas que sostienen la vida y por ello su hallazgo indica que su entorno tiene condiciones que ayudan a la existencia de los seres vivos.“Esto no significa que la vida esté presente, y aún no la hemos encontrado, pero indica un lugar donde debemos buscar”, explicó Dalle Ore sobre Plutón, planeta que consideran propicio para albergar vida.