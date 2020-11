Hallan en una iglesia un mensaje para el futuro de supervivientes de la I Guerra Mundial

Escuchar Nota

El techo de la iglesia deha guardado celosamente el secreto durante casi ochenta años. Pero las obras de su restauración emprendidas hace unos días lo han desvelado inesperadamente.Detrás de una piedra angular, uno de los adorno que conectaba los puntos de las bóvedas,habían querido dejar a las generaciones venideras tras sobrevivir a la Primera Guerra Mundial y el segundo año de la Segunda, ya que la carta está fechada el 21 de julio de 1941El inusual hallazgo se ha publicado en la cuenta oficial dey comienza con una esclarecedora premonición: «Cuando este techo se vuelva a pintar, ya no perteneceremos a esta Tierra».A continuación, los cuatro trabajadores desvelan las duras condiciones en las que se desarrollaba su existencia en esos momentos: «Tenemos que decirle a nuestros descendientes que ya no disfrutamos de la vida. Vivimos dos guerras, una en 1914 y otra en 1940, que todavía continúa. Estamos aquí trabajando hambrientos. Nos extorsionan hasta el último centavo para poder comer un poco».Sin embargo, los pintores no cayeron en el desánimo y aprovecharon también para dar una serie de recomendaciones a quienes tuvieran la suerte de descubrir la carta:Muchos seguidores de esta cuenta de Instagram han visto paralelismos con la situación que vivimos actualmente a causa de la pandemia. «Así que guarda comida, encuentra un compañero. Diferentes circunstancias, mismo consejo»; «Para todas las personas que piensan que esta crisis del corona es peor que la guerra. Ahora puedes comer hasta morir y antes se moría por no comer», han sido algunas de sus reacciones