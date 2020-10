Hallan enorme y aterrador pez fantasma a 800 metros de profundidad

Escuchar Nota

“¡Dios mio! ¿Qué diablos es eso? … ¡Nunca había visto nada como eso antes! ”, fue la reacción de Garry Goodyear, según la CBC News.

“Pensé que era un ornitorrinco, porque tenía un gran hocico. Parecía que tenía alas, y su nariz era... casi como de goma. Supongo que era como un cartílago”, dijo Goodyear al medio citado.

“Qué pez de aspecto tan extraño sacamos de las profundidades en nuestro viaje de rodaballo. ¿Alguien sabe qué es?”, escribió el pescador en sus redes sociales.

Los pescadores están llenos de historias sobre lo que se encuentra en las aguas profundas, tal es el caso de, experto de la Bahía de Bonavista, quien descubrió en la costa de Terranova, en Canadá, una extraña y aterradora criatura mientras buscaba un rodaballo:Garry Goodyear esperaba encontrar un rodaballo al norte de la Bahía de Bonavista.Se trataba de un enorme pez queUna especie mejor conocida comoo pez fantasma que vive aCuando subieron al pez a bordo descubrieron que el pez estaba muerto, aunque en un principio no sabían qué especie era.Los internautas desconcertados desconocían cuál era el nombre de esta especie. Incluso no faltó quien dijo que era una criatura de Chernobyl. Sin embargo, más tarde se identificó como una quimera de nariz larga.El pez fantasma es primo de los tiburones y las rayas. No tiene un esqueleto hecho de hueso y su estructura está formada de cartílago.