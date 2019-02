Hallan muerta a actriz argentina en un salón de eventos

AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018

Argentina.- El cuerpo sin vida de la mujer fue descubierto recostado en una cama, después de que una llamada alertó a la Policía sobre una persona "desvanecida".La actriz y mediática argentina Natacha Jaitt, de 41 años, fue hallada muerta este sábado en el complejo de eventos Xanadú, ubicado en la ciudad de Benavídez, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.Natacha se había reunido con dos personas, identificadas como Raúl Velaztiqui Duarte y Guillermo Rigoni, para acordar varios eventos. La llamada fue realizada por uno de ellos.La causa de la muerte se desconoce, ya que la autopsia aún no ha sido realizada. Sin embargo, el portal Todo Noticias informa, citando a fuentes de la Policía, que en el cuerpo no había signos de violencia y que podría haber muerto por un accidente cerebro vascular.Tras conocerse la noticia, en la Red comenzó a circular un tuit publicado por la mediática el 5 de abril de 2018, donde sugería que podían matarla. "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit", advirtió.Alrededor de esa misma fecha, la mujer presentó una denuncia por amenazas hacia ella y sus hijos, horas antes de declarar por un caso de abuso sexual a juveniles del club de fútbol Independiente.Asimismo, a principios de enero, Jaitt denunció que fue violada por dos amigos al quedarse dormida en la vivienda de uno de ellos.