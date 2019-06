Hallan muerta a directora local de TV Azteca en Zacatecas

De acuerdo con los primeros informes, fue entorno de las 15:20 horas que las autoridades informaron del hallazgo de una persona muerta en el domicilio, ubicado en el fraccionamiento Colinas del Padre, en la calle Cerro Crestón Chino.Al llegar a la residencia, se confirmó que se trataba de Lucía Castillo, directora de la televisora en el estado. La Policía de Investigación y peritos del Servicio Médico Forense llegaron al lugar para retirar el cuerpo y abrir una carpeta de investigación.La confirmación del deceso la hizo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, pero no dio mayores datos. Versiones extraoficiales señalan que murió por asfixia; algunas otras han asegurado que se trató de un suicidio. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada.Su fallecimiento ocurrió a escasas semanas de que TV Azteca Zacatecas despidiera a 33 trabajadores como parte de un presunto proceso de reestructuración de la televisora.Tras el cierre parcial, Castillo reveló en entrevista para medios de comunicación locales que la nueva situación a la que se enfrentaba la dejaba en una posición delicada, ya que tras 22 años de funcionamiento en el estado, la empresa la había dejado con un equipo de únicamente 7 personas."Me siento muy triste de llegar a la oficina y estar sola, de no tener más a tanta gente valiosa. Dejamos de ser rentables para la televisora en México", declaró en entrevista con Gerardo Romo.El 29 de mayo, TV Azteca cesó sus transmisiones en Zacatecas. Los programas locales dejaron de salir al aire, en tanto que sus colaboradores anunciaron que se debía a una reestructuración que la empresa realiza en diversos estados de la República.