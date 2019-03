Hallan muerta a joven; subió a auto que confundió con Uber

Cont’d: Here’s another picture of Josephson when she was last seen on Harden Street talking on the phone. Pay close attention to what she was wearing early this a.m. Call @MidlandsCrime at 1-888-CRIME-SC w/your helpful tips regarding her whereabouts. pic.twitter.com/PZSokgwFYN — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 30 de marzo de 2019

Cont’d: Special Victims Unit investigators believe that shortly after 2:00 a.m., Josephson was seen getting into this newer model Chevy Impala along Harden Street. Family & friends have been trying to locate her ever since. Again, call @MidlandsCrime 1-888-CRIME-SC w/your tips. pic.twitter.com/3211Wjx6PK — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 30 de marzo de 2019

The investigation regarding USC student Samantha Josephson is now a homicide case. Her body was found by hunters in rural Clarendon Co. late yesterday afternoon. Suspect Nathaniel Rowland has been charged w/ Murder & Kidnapping by SLED. Agents have been an integral part in case. pic.twitter.com/2tj8TVRAex — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) 30 de marzo de 2019

Una estudiante de 21 años reportada como desaparecida el pasado 29 de marzo fue encontrada muerta horas después en un área boscosa del condado de Claredon, informaron medios locales.Samantha Josephson fue vista por última vez en la madrugada del viernes a las afueras de un bar de la ciudad de Columbia mientras esperaba un taxi. Josephson fue reportada como desaparecida por sus amigos, quienes se comunicaron con la Policía porque la joven nunca llegó a su casa, publica el portal RT Según la investigación, por error la chica no abordó el vehículo que había pedido, sino otro, un Chevrolet Impala negro de un desconocido. Más tarde ese mismo día, el cuerpo de Samantha fue hallado en una zona rural por unos cazadores.En la madrugada del sábado, un patrullero identificó en plena vía un Impala negro y lo hizo detener. Cuando se le pidió al conductor salir del vehículo, este huyó a pie, pero fue arrestado e identificado como Nathaniel David Rowland. Dentro del automóvil se encontró gran cantidad de sangre, y en la vivienda del sospechoso se recuperó el teléfono de la víctima. Rowland, de 24 años, fue acusado de secuestro y asesinato.El padre de Samantha confirmó la noticia de su fallecimiento a través de Facebook y expresó su dolor ante la pérdida. "Es extremadamente difícil escribir esto y publicarlo", aseguró.La alcaldía de Robbinsville (Nueva Jersey), donde reside la familia de Samantha, se pronunció al respecto y expresó sus condolencias en redes sociales: "Esto va más allá de nuestra capacidad de comprensión"."Nuestros corazones están destrozados. Nunca es fácil comparecer ante una familia y explicar cómo fue asesinado un ser querido. Las palabras no pueden describir lo que están pasando", aseguró en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Columbia, Skip Holbrook.