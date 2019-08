Hallan muerta a la nieta de Robert F. Kennedy

Saoirse Kennedy Hill, la nieta de Robert F. Kennedy, hermano del ex presidente John F. Kennedy, murió este jueves a causa de una posible sobredosis en una vivienda de la familia en Hyannis, en el estado de Massachusetts, informó el diario 'The New York Times' citando un comunicado de la familia."Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de nuestra querida Saoirse", informó la familia Kennedy en un comunicado enviado a los medios de comunicación."Su vida estaba llena de esperanza, promesas y amor", destacó.Los equipos de emergencias recibieron una llamada desde la villa portuaria de Hyannis. Hill fue trasladada al Hospital Cape Cod, donde los médicos confirmaron su muerte.Ethel Kennedy, abuela de Hill y mujer de Kennedy, más conocido como 'Bobby', lamentó lo sucedido y expresó que "el mundo es hoy menos bello que ayer".La familia Kennedy ha enfrentado numerosas tragedias, entre ellas los asesinatos de 'Bobby' y John.Con información de Milenio