Hallan muerta a militar; salió en día libre con 4 soldados

Una joven militar de 26 años de edad, y de reciente ingreso a las fuerzas armadas, fue hallada muerta en las aguas de la presa de Chicoasén luego de dos días de haber desaparecido. Cuatro elementos que salieron el viernes con ella en su día franco, son investigados.Brenda Orquídea Matuz Chacón, con apenas ocho meses en el servicio militar, a donde ingresó como soldado raso, salió el viernes 5 en su día de asueto para divertirse con cuatro compañeros del Ejército Mexicano destacamentados en el cuartel militar de Chicoasén, a unos 20 kilómetros de la capital del estado, junto a la presa hidroeléctrica Manuel Moreno Torres, también conocida como Presa Chicoasén.Según su padre, Jesús Matuz, la joven estuvo en la capital del estado con sus cuatro compañeros militares en un bar; en la tarde o noche regresaron hacia Chicoasén, sin embargo, ella nunca llegó a su base militar.Algunos refirieron que se había ido al embarcadero junto a la presa con otro elemento, pero el sábado 6 por la mañana no estaba en su dormitorio para presentarse con sus mandos.El padre de la joven militar tuvo contacto con su hija el jueves 4. Ella le había señalado que iría a su lugar de origen, la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Cintalapa, para visitar a su abuela quien agonizaba y finalmente murió este fin de semana.Al ver la negligencia de las autoridades militares, amigos y familiares advirtieron que si no la buscaban llamarían a los medios de comunicación, y fue así como agilizaron la búsqueda.Anoche mismo, el padre de la joven militar acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) donde interpuso una denuncia penal. La misma instancia emitió la ficha de búsqueda.Sin embargo, este lunes por la mañana Jesús Matuz fue notificado que su hija fue hallada muerta, flotando en la orilla de la presa Chicoasén, a pocos metros de donde se encuentra su base militar.Al parecer, los cuatro elementos del Ejército Mexicano fueron arrestados y será la FGE la que atraiga el caso, pues según fuentes militares, los hechos ocurrieron en sus horas de descanso, no en faenas militares.